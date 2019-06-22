محمود علاء أفضل لاعب في انتصار مصر على زيمبابوي

اختارت اللجنة الفنية لبطولة كأس الأمم الإفريقية، محمود علاء مدافع منتخب مصر كأفضل لاعب في انتصار الفراعنة على زيمبابوي.

منتخب مصر بدأ مشواره في أمم إفريقيا بانتصار بهدف مقابل لا شيء أمام زيمبابوي. (طالع التفاصيل)

وحصل محمود علاء على جائزة أفضل لاعب في المباراة والمقدمة من اللجنة المنظمة والتي يقدمها الراعب الرسمي للبطولة.

وظهر محمود علاء بشكل جيد جدا وأفسد أكثر من هجمة لمنتخب زيمبابوي ليحافظ المنتخب على شباكه.

هدف انتصار منتخب مصر جاء عن طريق محمود حسن "تريزيجيه" في الدقيقة 41.