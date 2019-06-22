محمود علاء أفضل لاعب في انتصار مصر على زيمبابوي

السبت، 22 يونيو 2019 - 00:10

كتب : عاطف شادي

محمود علاء - محمد النني - مروان محسن - مصر - زيمبابوي

اختارت اللجنة الفنية لبطولة كأس الأمم الإفريقية، محمود علاء مدافع منتخب مصر كأفضل لاعب في انتصار الفراعنة على زيمبابوي.

منتخب مصر بدأ مشواره في أمم إفريقيا بانتصار بهدف مقابل لا شيء أمام زيمبابوي. (طالع التفاصيل)

وحصل محمود علاء على جائزة أفضل لاعب في المباراة والمقدمة من اللجنة المنظمة والتي يقدمها الراعب الرسمي للبطولة.

أخبار متعلقة

بالفيديو – مصر تنتصر بركلة الـR2 بالفيديو - خرج متألق ودخل آخر.. حارس زيمبابوي البديل يمنع صلاح من التسجيل تعاون مميز بين تريزيجيه وصلاح.. وتألق اعتيادي من حارس زيمبابوي بالفيديو - تريزيجيه يسجل أول أهداف كأس إفريقيا.. مصر في المقدمة

وظهر محمود علاء بشكل جيد جدا وأفسد أكثر من هجمة لمنتخب زيمبابوي ليحافظ المنتخب على شباكه.

هدف انتصار منتخب مصر جاء عن طريق محمود حسن "تريزيجيه" في الدقيقة 41.

مصر 2019 في إفريقيا أمم إفريقيا محمود علاء

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو - تشيلي تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا بإسقاط الإكوادور ساعة | أمريكا
أوسبينا يغادر معسكر كولومبيا لأسباب عائلية ساعة | أمريكا
تعرف على مباريات اليوم السبت 22-6-2019 والقنوات الناقلة.. 5 مواجهات منتظرة 2 ساعة | مصر 2019
وصول بعثة منتخب الكاميرون إلى الإسماعيلية 2 ساعة | إفريقيا
أرقام في الجول - أداء متباين لصلاح أمام زيمبابوي؟ 2 ساعة | مصر 2019
أحمد ناجي يُقيم أداء الشناوي أمام زيمبابوي 2 ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ميرور: صلاح رفض ريال مدريد ويوفنتوس.. ومصدر قلق لـ ليفربول بعد 12 شهرا 2 رسميا - ماني يغيب عن السنغال أمام تنزانيا 3 المقاولون العرب لـ في الجول: قررنا بيع طاهر لصاحب العرض الأعلى.. وحقيقة توقيعه للأهلي 4 اللجنة المنظمة لكأس إفريقيا تعتذر للمغرب

قد ينال إعجابك