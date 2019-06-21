بالفيديو - تريزيجيه يسجل أول أهداف كأس إفريقيا.. مصر في المقدمة

الجمعة، 21 يونيو 2019 - 22:50

كتب : FilGoal

تريزيجيه - مصر - زيمبابوي

افتتح محمود حسن "تريزيجيه" أهداف كأس الأمم الإفريقية 2019، وسجل أول أهداف مصر أمام زيمبابوي.

مصر تستقبل زيمبابوي على استاد القاهرة الدولي في أولى مباريات المسابقة القارية المقامة على أرض النيل.

تريزيجيه تلقى تمريرة من أيمن أشرف على الجهة اليسرى في الدقيقة 41، واخترق منطقة جزاء زيمبابوي، ليسدد كرة قوية على يسار حارس المرمى لا تُصد.

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ليسجل تريزيجيه هدفه الدولي السادس في مباراته الدولية رقم 38 مع منتخب مصر، وهدفه الأول في مسابقات كأس الأمم الإفريقية.

كما صار تريزيجيه خامس مصري يفتتح الأهداف في منافسات كأس الأمم تاريخيا، بعد رأفت عطية في 1957، ومحمود الجوهري في 1959، وعلي أبو جريشة في 1974، وأحمد حسام "ميدو" في 2006.

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