بالفيديو – فرصة جماعية خارقة لـ مصر أمام زيمبابوي

الجمعة، 21 يونيو 2019 - 22:30

كتب : FilGoal

تريزيجيه - مصر - غينيا

أهدر منتخب مصر فرصة جماعية رائعة في مواجهة زيمبابوي بافتتاح كأس الأمم الإفريقية 2019 على استاد القاهرة الدولي.

الدقيقة التاسعة شهدت هجمة مصرية عبر مجموعة تمريرات سريعة بدأها محمد صلاح إلى عبد الله السعيد إلى صلاح إلى مروان محسن إلى عبد الله الذي سدد بقوة، لكن إدومي سيباندا حارس مرمى زيمبابوي تصدى للكرة.

لترتد الكرة إلى محمود حسن "تريزيجيه" الذي أطاح بالكرة أعلى المرمى، مفوتا فرصة افتتاح التقدُم للفراعنة.

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