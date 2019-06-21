بالفيديو – فرصة جماعية خارقة لـ مصر أمام زيمبابوي
الجمعة، 21 يونيو 2019 - 22:30
كتب : FilGoal
أهدر منتخب مصر فرصة جماعية رائعة في مواجهة زيمبابوي بافتتاح كأس الأمم الإفريقية 2019 على استاد القاهرة الدولي.
الدقيقة التاسعة شهدت هجمة مصرية عبر مجموعة تمريرات سريعة بدأها محمد صلاح إلى عبد الله السعيد إلى صلاح إلى مروان محسن إلى عبد الله الذي سدد بقوة، لكن إدومي سيباندا حارس مرمى زيمبابوي تصدى للكرة.
لترتد الكرة إلى محمود حسن "تريزيجيه" الذي أطاح بالكرة أعلى المرمى، مفوتا فرصة افتتاح التقدُم للفراعنة.
لمسات مميزة من هجوم الفراعنة وتهديد أول على مرمى زيمبابوي!#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/tZ45xcLwFY— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) June 21, 2019
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