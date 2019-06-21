بالفيديو والصور – مصر تُبهر إفريقيا بحفل افتتاح كأس الأمم 2019

حضور جماهيري مميز في أعرق ملاعب القارة الإفريقية وحفل افتتاح شهد استعراض المنتخبات المشاركة مع أغنية باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية.

مصر تُبهر القارة الإفريقية بحفل افتتاح جميل لكأس أمم إفريقيا 2019.

وشهدت أرضية استاد القاهرة وجود الأهرامات الثلاثة مع ظهور العديد من الرسومات بالإضاءة عليها واستعراض للمنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة.

ذلك قبل أن تُزاح الإضاءة عن الهرم الأكبر ويظهر كأس أمم إفريقيا بداخلة.

وبعد ذلك حضر الفنان المصري حكيم إلى الملعب وقام بتأدية أغنية الافتتاح رفقة بعض الفنانين الأفارقة فيمي كوتي ودوبيت جناهوري.

ويستعد منتخب مصر للقاء زيمبابوي مساء اليوم الجمعة في افتتاح مباريات البطولة الإفريقية في نسختها الـ32.

شاهد حفل الافتتاح

شاهد أغنية حفل الافتتاح











































































































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