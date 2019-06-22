أجيري: لم أعلم بأزمة معسكر زيمبابوي.. أرهقونا في الشوط الثاني

السبت، 22 يونيو 2019 - 00:43

كتب : عاطف شادي أحمد الخولي

خافيير أجيري - مصر - زيمبابوي

اعترف خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، أنه لم يكن على دراية بأزمة معسكر زيمبابوي قبل افتتاح كأس الأمم الإفريقية.

مصر انتصرت على زيمبابوي 1-0 بهدف محمود حسن "تريزيجيه" على استاد القاهرة الدولي، لتتصدر المجموعة الأولى مبكرا. (طالع التفاصيل)

أخبار متعلقة

بالفيديو - أبو تريكة يعلق على هتافات الجمهور "أعشق مصر.. أعطيها قلبي إن احتاجته" محمود علاء: توجب أن نسجل أهدافا أكثر.. وهذا سبب تراجعنا في الشوط الثاني كيف نهاجم وعكس أسلوب اللعب في أبرز ملامح انتصار مصر على زيمبابوي محمود علاء أفضل لاعب في انتصار مصر على زيمبابوي

وقال أجيري بعد المباراة: "المستوى في المباراة كان مُرضيا، ولكن وجدت العديد من المساحات في منتصف الملعب، وهذا العيب الوحيد الذي رأيته".

وأضاف: "تحركات لاعبي زيمبابوي كانت سريعة وسببت لنا تهديدا في العديد من الهجمات".

وواصل: "أداء زيمبابوي تحسّن في الشوط الثاني، واجهنا فريقا منظما أرهقنا".

وتحسّر أجيري على الفرص الضائعة: "أهدرنا عدة فرص محققة، منها انفراد محمد صلاح".

وبرر المدرب المكسيكي تراجع الفراعنة في الشوط الثاني: "مستوى مصر تراجع بسبب الضغط والإجهاد ومحاولة الحفاظ على التقدم".

مضيفا: "زيمبابوي لم يكن لديها ما تخسره بعد التأخر في النتيجة، وبالتالي تقدموا وخلقوا الفرص، سنعمل على علاج الأخطاء في المباريات المقبلة".

وأكد أجيري على هدف المنتخب الأسمى: "يجب أن نفوز في كل المباريات حتى نحقق الهدف الأساسي وهو التتويج بلقب البطولة، لست قلقا لتراجع الأداء".

معسكر زيمبابوي شهد الكثير من التوتر في اليوم السابق للمباراة، عندما أُلغي المران الرئيسي بسبب تهديد اللاعبين بالإضراب لعدم تسوية مطالبهم المالية ودخولهم في مشاكل مع اتحاد الكرة في بلادهم. (طالع التفاصيل)

وعلّق أجيري على ذلك: "لم أكن على دراية بأزمة منتخب زيمبابوي وعدم خوض المران الأخير، كنا بعيدين تماما عن المشاكل الخارجية".

واختتم واعدا بالتحسن: "لست سعيدا بنسبة 100% بأداء اللاعبين خصوصا في الشوط الثاني، بعد أن تراجع الأداء وفقدنا الكرة كثيرا، شعرنا بالإجهاد الشديد، ولكني لست قلقا لأنها المباراة الأولى".

اقرأ أيضا:

بالفيديو – مصر تنتصر بركلة الـR2

محمود علاء أفضل لاعب في انتصار مصر على زيمبابوي

بالفيديو - تريزيجيه يسجل أول أهداف كأس إفريقيا.. مصر في المقدمة

بالفيديو – فرصة جماعية خارقة لـ مصر أمام زيمبابوي

بالفيديو والصور – مصر تُبهر إفريقيا بحفل افتتاح كأس الأمم 2019

خافيير أجيري مصر 2019 كأس الأمم الإفريقية كأس الأمم الإفريقية 2019

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو - تشيلي تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا بإسقاط الإكوادور ساعة | أمريكا
أوسبينا يغادر معسكر كولومبيا لأسباب عائلية ساعة | أمريكا
تعرف على مباريات اليوم السبت 22-6-2019 والقنوات الناقلة.. 5 مواجهات منتظرة 2 ساعة | مصر 2019
وصول بعثة منتخب الكاميرون إلى الإسماعيلية 2 ساعة | إفريقيا
أرقام في الجول - أداء متباين لصلاح أمام زيمبابوي؟ 2 ساعة | مصر 2019
أحمد ناجي يُقيم أداء الشناوي أمام زيمبابوي 2 ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ميرور: صلاح رفض ريال مدريد ويوفنتوس.. ومصدر قلق لـ ليفربول بعد 12 شهرا 2 رسميا - ماني يغيب عن السنغال أمام تنزانيا 3 المقاولون العرب لـ في الجول: قررنا بيع طاهر لصاحب العرض الأعلى.. وحقيقة توقيعه للأهلي 4 اللجنة المنظمة لكأس إفريقيا تعتذر للمغرب

قد ينال إعجابك