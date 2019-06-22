أجيري: لم أعلم بأزمة معسكر زيمبابوي.. أرهقونا في الشوط الثاني

اعترف خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، أنه لم يكن على دراية بأزمة معسكر زيمبابوي قبل افتتاح كأس الأمم الإفريقية.

مصر انتصرت على زيمبابوي 1-0 بهدف محمود حسن "تريزيجيه" على استاد القاهرة الدولي، لتتصدر المجموعة الأولى مبكرا. (طالع التفاصيل)

وقال أجيري بعد المباراة: "المستوى في المباراة كان مُرضيا، ولكن وجدت العديد من المساحات في منتصف الملعب، وهذا العيب الوحيد الذي رأيته".

وأضاف: "تحركات لاعبي زيمبابوي كانت سريعة وسببت لنا تهديدا في العديد من الهجمات".

وواصل: "أداء زيمبابوي تحسّن في الشوط الثاني، واجهنا فريقا منظما أرهقنا".

وتحسّر أجيري على الفرص الضائعة: "أهدرنا عدة فرص محققة، منها انفراد محمد صلاح".

وبرر المدرب المكسيكي تراجع الفراعنة في الشوط الثاني: "مستوى مصر تراجع بسبب الضغط والإجهاد ومحاولة الحفاظ على التقدم".

مضيفا: "زيمبابوي لم يكن لديها ما تخسره بعد التأخر في النتيجة، وبالتالي تقدموا وخلقوا الفرص، سنعمل على علاج الأخطاء في المباريات المقبلة".







































































































































































































وأكد أجيري على هدف المنتخب الأسمى: "يجب أن نفوز في كل المباريات حتى نحقق الهدف الأساسي وهو التتويج بلقب البطولة، لست قلقا لتراجع الأداء".

معسكر زيمبابوي شهد الكثير من التوتر في اليوم السابق للمباراة، عندما أُلغي المران الرئيسي بسبب تهديد اللاعبين بالإضراب لعدم تسوية مطالبهم المالية ودخولهم في مشاكل مع اتحاد الكرة في بلادهم. (طالع التفاصيل)

وعلّق أجيري على ذلك: "لم أكن على دراية بأزمة منتخب زيمبابوي وعدم خوض المران الأخير، كنا بعيدين تماما عن المشاكل الخارجية".

واختتم واعدا بالتحسن: "لست سعيدا بنسبة 100% بأداء اللاعبين خصوصا في الشوط الثاني، بعد أن تراجع الأداء وفقدنا الكرة كثيرا، شعرنا بالإجهاد الشديد، ولكني لست قلقا لأنها المباراة الأولى".

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