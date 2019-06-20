فيجولي: أجواء مصر تساعد على الظهور بشكل جيد في الملعب

أشاد سفيان فيجولي نجم منتخب الجزائر بالمناخ في القاهرة الذي يساعده وزملائه في تقديم مستوى جيد خلال مباريات أمم إفريقيا.

سفيان فيغولي النادي : جالاتا سراي الجزائر

وقال فيجولي للصحفيين عقب نهاية مران منتخب الجزائر: "جئنا إلى مصر بذهن صافي من أجل تحقيق لقب البطولة".

وأضاف لاعب جالتاسراي التركي: "لدينا العديد من اللاعبين الذين حصلوا على البطولات في الموسم المنصرم، أنا حصلت على البطولة التركية ومحرز على لقب الدوري الإنجليزي ومعنواياتنا مرتفعة".

وأتم تصريحاته "الأجواء في مصر أفضل من قطر من حيث المناخ والمعسكر وتساعد على النجاح والظهور المميز في الملعب".

وقضى منتخب الجزائر معسكره المغلق استعدادا لأمم إفريقيا في الدوحة.

ويفتتح محاربو الصحراء مبارياتهم في أمم إفريقيا بمواجهة كينيا يوم 23 يونيو الجاري بملعب الدفاع الجوي.

ثم يلعب منتخب الجزائر ضد السنغال يوم 27 يونيو في استاد الدفاع الجوي، قبل أن يختتم مباريات المجموعة يوم 1 يوليو ضد تنزانيا في ملعب السلام.

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