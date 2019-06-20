تعرف على مواعيد مباريات عمالقة غرب إفريقيا في كأس الأمم 2019

الخميس، 20 يونيو 2019 - 12:11

كتب : FilGoal

حفل افتتاح أمم إفريقيا في الجابون 2017

أيام قليلة وتنطلق بطولة الأمم الإفريقية في مصر بمشاركة 24 فريقا لأول مرة، بينهم 5 منتخبات عملاقة أكثرهم مرشحون لنيل اللقب.

منتخبات الكاميرون وكوت ديفوار وغانا والسنغال ونيجيريا يمثلون غرب القارة السمراء في البطولة التي تنطلق الجمعة المقبل حتى 19 يوليو المقبل.

منتخبات مصر وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا يمثلون العرب في البطولة التي تنطلق الجمعة المقبل حتى 19 يوليو المقبل (تعرف على مواعيد مبارياتهم).

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ويستعرض FilGoal.com مواعيد مباريات منتخبات غرب القارة في البطولة.

السنغال

نيجيريا

الكاميرون

غانا

كوت ديفوار

FilGoal.comيختبر معلوماتك فهل يمكنك معرفة أين أقيمت هذه النسخ من بطولة إفريقيا؟

وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا على 6 مجموعات لأول مرة في تاريخ المسابقة الإفريقية.

من المجموعات الـ6، سيتأهل البطل والوصيف وأفضل 4 ثوالث.

سيتم وضع الـ6 ثوالث في جدول منفصل مع نهاية مباريات الدور الأول، ويتأهل الـ4 الأوائل في ذلك الجدول.

وتعد تلك هي خامس مرة تنظم خلالها مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية، إذ نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.

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