خاص فيديو في الجول – أشياء لا تستطيع الذهاب بها إلى ملاعب كأس إفريقيا

الأربعاء، 19 يونيو 2019 - 19:52

كتب : FilGoal

استاد القاهرة في 10 يونيو 2019

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق مباريات كأس أمم إفريقيا 2019 والآن وقد اشتريت تذاكر المباريات المختلفة فهناك بعض الأشياء لا ينبغي عليك اصطحابها إلى الملاعب.

"باور بانك" و"سيلفي ستيك" والعديد من الأشياء الأخرى من الممنوع اصطحابها إلى الملاعب.

تعرف على المحظورات التي لا ينبغي عليك اصطحابها إلى الملاعب.

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