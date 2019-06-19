ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق مباريات كأس أمم إفريقيا 2019 والآن وقد اشتريت تذاكر المباريات المختلفة فهناك بعض الأشياء لا ينبغي عليك اصطحابها إلى الملاعب.

"باور بانك" و"سيلفي ستيك" والعديد من الأشياء الأخرى من الممنوع اصطحابها إلى الملاعب.

تعرف على المحظورات التي لا ينبغي عليك اصطحابها إلى الملاعب.

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