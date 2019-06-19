قال خاما بيليات لاعب كايزر تشيفز ومنتخب زيمبابوي إن فريق بلاده يرغب في تحقيق مفاجأة أمام مصر في افتتاح كأس أمم إفريقيا 2019.

ويلتقي منتخب زيمبابوي مع مصر يوم الجمعة المقبلة في استاد القاهرة في الجولة الأولى من مباريات كأس إفريقيا.

وتحدث بيليات لـFilGoal.com على هامش مران منتخب زيمبابوي الذي أقيم اليوم الأربعاء في ملعب السكة الحديد قائلا: "الكل هنا جاهز لخوض المباراة الصعبة أمام منتخب مصر".

وواصل "متشوقون للغاية لخوض المباراة ونريد الذهاب بعيدا جدا في المسابقة الإفريقية".

وعن ملاقاة مصر صاحبة الأرض والبطولة قال: "الأمر سيكون صعبا للغاية ولكننا نتمنى تحقيق المفاجأة والفوز والحصول على بداية قوية تعطينا دفعة كبرى في مشوار البطولة".

وأردف بيليات "أعرف أن منتخب مصر صاحب إمكانيات كبيرة للغاية ولكننا سنقدم كل ما لدينا لتحقيق المفاجأة".

أما عن مواجهة محمد صلاح قال بيليات: "هو أحد أفضل لاعبي العالم ومواجهته ستكون ممتعة بكل تأكيد".

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