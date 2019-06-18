تعرف على مواعيد مباريات مصر والمنتخبات العربية في أمم إفريقيا 2019

أيام قليلة وتنطلق بطولة الأمم الإفريقية في مصر بمشاركة 24 فريقا لأول مرة، بينهم 5 منتخبات عربية أكثرهم مرشحون لنيل اللقب.

منتخبات مصر وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا يمثلون العرب في البطولة التي تنطلق الجمعة المقبل حتى 19 يوليو المقبل.

ويستعرض FilGoal.com مواعيد مباريات المنتخبات العربية في البطولة.

مصر

إليكم مباريات منتخب مصر بدور المجموعات في كأس أمم إفريقيا، رتب مواعيدك من دلوقتي ⚽🇪🇬 pic.twitter.com/OLhVwAQb2P — FilGoal (@FilGoal) June 18, 2019

تونس

إليكم مباريات نسور قرطاج بدور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية ⚽️🇹🇳 pic.twitter.com/McAkudNMWF — FilGoal (@FilGoal) June 18, 2019

الجزائر

إليكم مباريات محاربي الصحراء بدور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية ⚽️🇩🇿 pic.twitter.com/ClIfS1Njyh — FilGoal (@FilGoal) June 18, 2019

المغرب

إليكم مباريات المغرب بدور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية ⚽️🇲🇦 pic.twitter.com/go358p7dgM — FilGoal (@FilGoal) June 18, 2019

موريتانيا

إليكم مباريات خامس المنتخبات العربية موريتانيا بدور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية ⚽️🇲🇷 pic.twitter.com/fN53OqOpUj — FilGoal (@FilGoal) June 18, 2019

منتخب مصر في المجموعة الأولى مع زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية، بينما يلعب المنتخب الجزائري في المجموعة الثالثة مع السنغال وكينيا وتنزانيا.

أما المنتخب المغربي فيلعب في المجموعة الرابعة رفقة كوت ديفوار وجنوب إفريقيا ونامبيا.

بينما يظهر منتخب تونس في المجموعة الخامسة مع موريتانيا ومالي وأنجولا.

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وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا على 6 مجموعات لأول مرة في تاريخ المسابقة الإفريقية.

من المجموعات الـ6، سيتأهل البطل والوصيف وأفضل 4 ثوالث.

سيتم وضع الـ6 ثوالث في جدول منفصل مع نهاية مباريات الدور الأول، ويتأهل الـ4 الأوائل في ذلك الجدول.

وتعد تلك هي خامس مرة تنظم خلالها مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية، إذ نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.

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