تعرف على مواعيد مباريات مصر والمنتخبات العربية في أمم إفريقيا 2019

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 - 17:51

كتب : FilGoal

توت - تميمة كأس أمم إفريقيا 2019

أيام قليلة وتنطلق بطولة الأمم الإفريقية في مصر بمشاركة 24 فريقا لأول مرة، بينهم 5 منتخبات عربية أكثرهم مرشحون لنيل اللقب.

منتخبات مصر وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا يمثلون العرب في البطولة التي تنطلق الجمعة المقبل حتى 19 يوليو المقبل.

ويستعرض FilGoal.com مواعيد مباريات المنتخبات العربية في البطولة.

أخبار متعلقة

محمد فضل يعلن عن الناقل الرسمي لكأس الأمم ويكشف كيف تطلب حافلة للذهاب للاستاد محرز: جاهزون لأمم إفريقيا.. ولكن اختر التشكيل التاريخي للعرب في كأس إفريقيا مهاجم الجزائر السابق: محاربو الصحراء سيلعبون في مصر كأنهم في بلدهم

مصر

تونس

الجزائر

المغرب

موريتانيا

منتخب مصر في المجموعة الأولى مع زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية، بينما يلعب المنتخب الجزائري في المجموعة الثالثة مع السنغال وكينيا وتنزانيا.

أما المنتخب المغربي فيلعب في المجموعة الرابعة رفقة كوت ديفوار وجنوب إفريقيا ونامبيا.

بينما يظهر منتخب تونس في المجموعة الخامسة مع موريتانيا ومالي وأنجولا.

طريق مصر إلى الكأس – من يقف بين الفراعنة واللقب الثامن.. وشرح لنظام أحسن الثوالث

وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا على 6 مجموعات لأول مرة في تاريخ المسابقة الإفريقية.

من المجموعات الـ6، سيتأهل البطل والوصيف وأفضل 4 ثوالث.

سيتم وضع الـ6 ثوالث في جدول منفصل مع نهاية مباريات الدور الأول، ويتأهل الـ4 الأوائل في ذلك الجدول.

وتعد تلك هي خامس مرة تنظم خلالها مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية، إذ نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.

رتب أكبر هدافي بطولة كأس أمم إفريقيا عبر تاريخها

مصر تونس المغرب الجزائر موريتانيا مصر 2019

نرشح لكم

أخر الأخبار

نادر شوقي يعلن: الأهلي بدأ التفاوض مع هدرسفيلد لضم رمضان صبحي.. ولكن 4 دقيقة | الدوري المصري
كادينا سير: بإيعاز من رايولا.. دي ليخت يرفض برشلونة 6 دقيقة | أوروبا
الانتصار المئوي وإنهاء 12 عاما من العجاف في أبرز ما فاتك في كوبا أمريكا 36 دقيقة | أمريكا
نبيل درار: نهائي إفريقيا سيكون بين المغرب ومصر 47 دقيقة | مصر 2019
أيمن أشرف وأحمد منصور.. ماذا قدم ثنائي مصر في وديتي تنزانيا وغينيا 50 دقيقة | تحليل في الجول
بالفيديو - وصول منتخب المغرب إلى مصر.. وهتاف خاص لـ بوطيب ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ميرور: صلاح رفض ريال مدريد ويوفنتوس.. ومصدر قلق لـ ليفربول بعد 12 شهرا 2 مدرب منتخب مصر: ما فعله صلاح في إجازته = ملايين 3 تقرير تونسي يكشف سبب استبعاد معلول من قائمة المنتخب في أمم إفريقيا 4 خطوة جديدة تسهل مشاهدة أمم إفريقيا على القنوات الأرضية

قد ينال إعجابك