هل تساعد الأرقام في تحديد مهاجم مصر بين كوكا ومروان محسن وأحمد علي؟

ثلاثة مهاجمين في قائمة مصر النهائية لكأس أمم إفريقيا 2019 أحمد حسن "كوكا" ومروان محسن وأحمد علي فمن يكون منهم مهاجم الفراعنة الأساسي في البطولة؟

ربما الأرقام في مباراتي تنزانيا وغينيا الوديتين قد تساعد الجهاز الفني على اتخاذ قراره.

أمام تنزانيا

في الودية الأولى التي فاز بها منتخب مصر بهدف دون رد شارك كوكا لـ45 دقيقة والأمر ذاته انطبق على أحمد علي الذي بدأ اللقاء.

مرر أحمد علي الكرة 10 مرات فقط منهم 9 تمريرات صحيحة خلال 45 دقيقة وفقد الكرة مرتين واستخلصها من الخصم ثلاث مرات.

تمريرة واحدة كانت فقط للأمام وستة للخلف واثنتين لأحد جانبي الملعب.

ولكن الرقم السلبي هو أن مهاجم المقاولون العرب لم يسدد ولا مرة على مرمى تنزانيا.

أما كوكا في الشوط الثاني فمرر الكرة تسع مرات بشكل صحيح من أصل 12 مرة.

واستخلص كوكا الكرة مرة لنفسه بنجاح وفقدها مرة واحدة كذلك.

تمريرات كوكا منهم اثنتين للأمام وستة للخلف وواحدة لأحد جانبي الملعب.

أمام غينيا

قاد مروان محسن هجوم منتخب مصر في لقاء غينيا واستمر في الملعب لـ60 دقيقة، فيما شارك أحمد علي لـ30 دقيقة.

مرر مروان الكرة ثماني مرات بشكل صحيح من أصل 13 مرة وراوغ مرة واحدة بنجاح.

تجاه تمريرات مروان جاءت بواقع اثنتين للأمام وثلاثة للخلف ومثلهم لأحد طرفي الملعب.

استخلص مروان الكرة لنفسه مرتين بنجاح ولكنه فقدها في المقابل ست مرات.

الرقم المميز لمروان ضد غينيا هي وجود ثلاث محاولات له على المرمى جمعيهم جاءوا بشكل صحيح وسجل منهم هدفا وحيدا.

أما أحمد علي فمرر الكرة أربع مرات بشكل صحيح من أصل ستة خلال فترة مشاركته في المباراة.

ومرر أحمد علي مرتين للأمام ومثلهما للخلف.

وراوغ أحمد علي مرة بشكل صحيح ولم ينجح في مثلها.

واستخلص الكرة لنفسه من الخصم أربع مرات وفقدها في مثلهم تماما.

لكن الشيء المميز لأحمد علي عكس لقاء تنزانيا هو تسديده لمرتين بشكل صحيح على مرمى الخصم وجاء منهم هدفا له.

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