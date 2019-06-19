"حائط ريال مدريد كان مكون من أساطير الفريق وقتها هوجو سانشيز وهييرو. كنت المسؤول عن تسديد الكرات الثابتة في ذلك الوقت، وتركيزي كان التسديد في تلك الزاوية".

إبراهيم حسن يسترجع ذكريات هدفه في شباك ريال مدريد حينما كان مع فريق نيو شاتل السويسري.

ويحكي عن رد فعل ضاحك من أيقونة الأهلي محمود الخطيب وقتها.

شاهد تصريحات إبراهيم حسن مع FilGoal.com.

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