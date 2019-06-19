خاص بالفيديو - إبراهيم حسن يحكي لـ في الجول عن كواليس هدفه في شباك ريال مدريد

الأربعاء، 19 يونيو 2019 - 17:41

كتب : أحمد العريان

إبراهيم حسن

"حائط ريال مدريد كان مكون من أساطير الفريق وقتها هوجو سانشيز وهييرو. كنت المسؤول عن تسديد الكرات الثابتة في ذلك الوقت، وتركيزي كان التسديد في تلك الزاوية".

إبراهيم حسن يسترجع ذكريات هدفه في شباك ريال مدريد حينما كان مع فريق نيو شاتل السويسري.

ويحكي عن رد فعل ضاحك من أيقونة الأهلي محمود الخطيب وقتها.

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