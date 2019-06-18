ميدو: خضوعي للتحقيق أمام الهيئة الوطنية للإعلام يدفع الكثيرين لابتزاز النجوم

قال أحمد حسام ميدو إنه يتقبل قرار الهيئة الوطنية للإعلام بخضوعه للتحقيق بشأن التغريدات المنسوبة له تتضمن إساءات للنادي الأهلي.

واستدرك ميدو عبر البرنامج الإذاعي ملعب ٩٠٩٠ "أحترم قرار الهيئة، لكن يجب ألا يتم الاستدعاء لمجرد أي كلام يتردد مشكوك في صحته، وإلا سيتعرض النجوم لمزيد من الابتزاز".

وأوضح المدير الفني للمقاصة "سأتوجه للتحقيق غدا ولدي كافة الأدلة والمحادثات التي تؤكد أن هذا الحساب لا يخصني بل كلام يكتبه طفل عمره ١٢ عاما ومقيم في دبي وتواصل معي ومع زوجتي ويقول إنه قادر على اختراق أي حساب، ولن يتوقف عما يفعله إلا عندما يحضر إلى مصر ليلتقط معي صورة تذكارية".

وشدد "مستحيل أن أكتب هذا الكلام، لست مجنونا لأفعل ذلك".

في سياق آخر، أشار ميدو إلى أنه سيعقد اجتماعا مع مسؤولي المقاصة يوم الخميس المقبل لتحديد الصفقات المطلوبة لدعم الفريق في الموسم الجديد.

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