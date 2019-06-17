مران الزمالك – الظهور الأول لـ عبد الحميد بسيوني المدرب العام الجديد

الإثنين، 17 يونيو 2019 - 18:55

كتب : أحمد شوقي

بسيوني

شهد مران الزمالك اليوم الاثنين الظهور الأول لـ عبد الحميد بسيوني المدرب العام الجديد في جهاز خالد جلال.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم الاثنين على ملعب النادي تحت قيادة خالد جلال المدير الفني لـ الفريق.

وعاد لاعبو الزمالك للتدريبات للحفاظ على لياقة اللاعبين الفنية والبدنية خلال فترة التوقف المحلي، بعد فترة التوقف والراحة التي حصل عليها اللاعبين في الفترة الماضية.

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وتواجد عبد الحميد بسيوني المدرب العام الجديد في جهاز خالد جلال في التدريبات، ولقى تحية كبيرة من اللاعبين والجهاز الفني، وفقا لـ الموقع الرسمي للنادي.

وعقد خالد جلال جلسة خاصة مع عبد الحميد بسيوني على هامش المران للحديث عن خطة واستراتيجية العمل بالجهاز في الفترة المقبلة.

كما تحدث أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة في النادي مع اللاعبين ونقل لهم "كامل الثقة في قدراتهم لتحقيق لقب الدوري".

وكشف FilGoal.com في وقت سابق اقتراب عبد الحميد بسيوني من منصب المدرب العام في جهاز خالد جلال بدلا من نبيل محمود. (طالع التفاصيل)

وعمل عبد الحميد بسيوني كمدير لمدرسة الكرة في الزمالك في وقت سابق.

وكانت أخر تجربة تدريبية لعبد الحميد بسيوني كمديرا فنيا لفريق حرس الحدود.

وخصص الجهاز الفني لـ الزمالك جزءًا كبيرا من المران للتدريبات البدنية تحت قيادة مدرب الأحمال من أجل استعادة اللاعبين للياقتهم، تحت إشراف أمير عزمي وتامر عبد الحميد مدربي الفريق.

ويحتل الزمالك المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة من 31 مباراة.

ويتبقى لـ الزمالك مواجهات الجونة والإسماعيلي والأهلي، في صراعه مع المارد الأحمر على لقب الدوري.

ويمكنك اختيار تشكيل الزمالك في المباريات المقبلة من هنا

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