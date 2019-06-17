كشف مصدر مسؤول داخل النادي المصري تقدم نادي سموحة بعرض لضم محمد عبد اللطيف "جريندو" مهاجم الفريق البورسعيدي.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: "سموحة تقدم بعرض رسمي لضم جريندو".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "المصري لا يمانع رحيل جريندو إلى سموحة".

وأردف "المقابل المادي هو من سيحسم إتمام الصفقة من عدمها".

جريندو انضم إلى المصري قادما من إف سي مصر في 2017 بعقد لمدة 4 سنوات.

ولعب جريندو 18 مباراة هذا الموسم بقميص المصري ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة 5.

حسام حسن المدير الفني الحالي لـ سموحة، قاد تدريب المصري من قبل ولعب معه جريندو.

وشارك جريندو في 34 مباراة مع المصري تحت قيادة حسام حسن، ونجح في تسجيل هدفين وصناعة 5 أهداف.

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