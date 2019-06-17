الخنيسي يخرج على نقالة وساسي يشارك 66 دقيقة.. تونس تقهر بوروندي

انتصر منتخب تونس على منتخب بوروندي بهدفين مقابل هدف في آخر الاستعدادات للنسور في بطولة أمم إفريقيا 2019.

نعيم السليتي سجل هدفا قاتلا في الدقيقة 93 ليُغير من نتيجة التعادل 1-1 وينصر منتخب تونس على بوروندي.

فرجاني ساسي نجم وسط الزمالك شارك أساسيا أمام بوروندي قبل أن يخرج في الدقيقة 66 ويشارك مارك لامتي بدلا منه.

طه ياسين الخنيسي تقدم أولا لـ تونس بهدف في الدقيقة 66 من تسديدة قوية رائعة هزت الشباك، قبل أن يطلق سيدريك أميسي لاعب بوروندي قذيفة صاروخية هزت شباك فاروق بن مصطفى وكتبت التعادل في الدقيقة 76.

وعندما كانت المباراة على أعتاب النهاية اخترق السليتي منطقة جزاء بوروندي بشكل رائع ويسدد ويهز الشباك ويكتب انتصار تونس.

بعد الهدف مباشرة، سقط طه ياسين الخنيسي متأثرا بإصابة لم يتضح سبب حدوثها، قبل أن يخرج على نقالة خارج الملعب.

وظهر الخنيسي متأثرا بشدة بالإصابة التي تابعها صافرة نهاية المباراة.

وشهدت المباراة إهدار ياسين مرياح لركلة جزاء لـ تونس في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول.

منتخب تونس في المجموعة الخامسة في أمم إفريقيا 2019 رفقة منتخبات مالي وموريتانيا وأنجولا.

ويبدأ المنتخب التونسي مشواره في البطولة بمواجهة أنجولا يوم الاثنين المقبل في السابعة مساءً على ملعب السويس.

بعدها يلعب منتخب تونس أمام مالي ويختتم مشواره في المجموعات بمواجهة موريتانيا في الثاني من شهر يوليو.

على الجانب الآخر يتواجد منتخب بوروندي في المجموعة الثانية رفقة منتخبات نيجيريا وغينيا ومدغشقر.

ويلعب منتخب بوروندي أمام نيجيريا يوم الأحد المقبل في استاد الإسكندرية.

اللقاء الثاني لـ بوروندي سيكون أمام مدغشقر، ثم نهاية مشوار المنتخب في دور المجموعات سيكون أمام غينيا.

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