خاص عبد الستار صبري يروي كيف فاز بالرهان أمام شمايكل وأوقع رونالدو في حبه بلمسة واحدة

الإثنين، 17 يونيو 2019 - 19:05

كتب : أحمد العريان

عبد الستار صبري

أهداف رائعة ومهارات فنية خالدة كانت عنوانا لفترة عبد الستار صبري القصيرة في بنفيكا، والنجم الدولي المصري السابق يمتلك الكثير من الذكريات لمسيرته في البرتغال.

صبري بطل أمم إفريقيا 1998 مع منتخب مصر، تحدث إلى FilGoal.com عن الرهان الجريء الذي أقدم عليه في مواجهة بيتر شمايكل حارس مرمى مانشستر يونايتد الأسطوري، والذي واجهه في الدوري البرتغالي وقت تواجده في سبورتنج لشبونة عام 2001.

كما كشف صبري عن علاقته المميزة بـ كريستيانو رونالدو الذي اعتبره قدوة له في شبابه، وكيف ساهم انتقال النجم المصري إلى ماريتيمو في توطيد هذه العلاقة.

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شاهد رواية صبري لهدف رائع سجله فاز عن طريقه بالرهان مع شمايكل، وكسب قلب رونالدو

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