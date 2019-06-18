تعرف على أرقام قمصان وأسماء نجوم مصر في أمم إفريقيا 2019
الثلاثاء، 18 يونيو 2019 - 12:29
كتب : FilGoal
قائمة تتكون من 23 لاعبا يحملون آمال مصر في كأس الأمم الإفريقية 2019 تم إعلانها قبل أيام، لكن ما هي أرقام قمصان اللاعبين وطريقة كتابة الأسماء عليها خلال البطولة.
منتخب مصر يفتتح مبارياته يوم الجمعة بمواجهة زيمبابوي على استاد القاهرة ضمن المجموعة الأولى.
منتخب الفراعنة لعب أمام تنزانيا وغينيا وديا بقميصه الجديد المقدم من شركة بوما الألمانية دون ظهور الأسماء على ظهر القميص.
ويستعرض FilGoal.com أرقام قمصان اللاعبين وطريقة كتابة الأسماء عليها في البطولة التي تحتضنها مصر حتى 19 يوليو المقبل.
1- أحمد الشناوي .. El SHENAWY
2- باهر المحمدي .. B.ELMOHAMADY
3- أحمد المحمدي .. ELMOHAMADY
4- عمر جابر .. O.GABER
5- علي غزال .. GHAZAL
6- أحمد حجازي .. HEGAZI
7- محمود حسن "تريزيجيه" .. M.TREZEGUET
8- طارق حامد .. TAREK HAMED
9- مروان محسن .. M. MOHSEN
10- محمد صلاح .. M.SALAH
11- وليد سليمان.. W.SOLIMAN
12- أيمن أشرف.. A. ASHRAF
13- أحمد أيمن منصور .. A. MANSOUR
14- أحمد علي .. AHMED ALI
15- محمود حمدي "الونش".. M. HAMDY
16- محمد الشناوي.. M. ELSHENAWY
17- محمد النني .. M. ELNENY
18- أحمد حسن "كوكا" .. A. HASSAN
19- عبد الله السعيد .. EL SAID
20- محمود علاء.. M. ALAA
21- نبيل عماد "دونجا".. N. DONGA
22- عمرو وردة .. WARDA
23- محمود عبد الرحيم "جنش".. M. GENISH
FilGoal.comيختبر معلوماتك فهل يمكنك معرفة أين أقيمت هذه النسخ من بطولة إفريقيا؟
اقرأ أيضا:
الخنيسي يخرج على نقالة وساسي يشارك 66 دقيقة.. تونس تقهر بوروندي
زامبيا ٩٣.. العدالة المتأخرة التي خلّدت أرواحهم
عودة للعمل مع حسام حسن؟ مصدر من المصري لـ في الجول: سموحة طلب ضم جريندو
عبد الستار صبري يروي كيف فاز بالرهان أمام شمايكل وأوقع رونالدو في حبه بلمسة واحدة
مران الزمالك – الظهور الأول لـ عبد الحميد بسيوني المدرب العام الجديد