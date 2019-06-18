تعرف على أرقام قمصان وأسماء نجوم مصر في أمم إفريقيا 2019

قائمة تتكون من 23 لاعبا يحملون آمال مصر في كأس الأمم الإفريقية 2019 تم إعلانها قبل أيام، لكن ما هي أرقام قمصان اللاعبين وطريقة كتابة الأسماء عليها خلال البطولة.

منتخب مصر يفتتح مبارياته يوم الجمعة بمواجهة زيمبابوي على استاد القاهرة ضمن المجموعة الأولى.

منتخب الفراعنة لعب أمام تنزانيا وغينيا وديا بقميصه الجديد المقدم من شركة بوما الألمانية دون ظهور الأسماء على ظهر القميص.

ويستعرض FilGoal.com أرقام قمصان اللاعبين وطريقة كتابة الأسماء عليها في البطولة التي تحتضنها مصر حتى 19 يوليو المقبل.

1- أحمد الشناوي .. El SHENAWY

2- باهر المحمدي .. B.ELMOHAMADY

3- أحمد المحمدي .. ELMOHAMADY

4- عمر جابر .. O.GABER

5- علي غزال .. GHAZAL

6- أحمد حجازي .. HEGAZI

7- محمود حسن "تريزيجيه" .. M.TREZEGUET

8- طارق حامد .. TAREK HAMED

9- مروان محسن .. M. MOHSEN

10- محمد صلاح .. M.SALAH

11- وليد سليمان.. W.SOLIMAN

12- أيمن أشرف.. A. ASHRAF

13- أحمد أيمن منصور .. A. MANSOUR

14- أحمد علي .. AHMED ALI

15- محمود حمدي "الونش".. M. HAMDY

16- محمد الشناوي.. M. ELSHENAWY

17- محمد النني .. M. ELNENY

18- أحمد حسن "كوكا" .. A. HASSAN

19- عبد الله السعيد .. EL SAID

20- محمود علاء.. M. ALAA

21- نبيل عماد "دونجا".. N. DONGA

22- عمرو وردة .. WARDA

23- محمود عبد الرحيم "جنش".. M. GENISH



















































































































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