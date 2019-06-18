لا لـ الإنتاج الحربي.. رسميا – نهضة بركان يُجدد عقد عمر النمساوي

أعلن نادي نهضة بركان المغربي تجديد عقد ظهيره الأيمن عمر النمساوي، ليستمر في صفوف الفريق المغربي.

الإنتاج الحربي كشف عبر خالد مهدي مدير الكرة في النادي اقتراب النادي بشدة من إتمام التعاقد مع عمر النمساوي. (طالع التفاصيل).

ولكن نجح نادي نهضة بركان في إقناع اللاعب بالتجديد "بعد مجموعة العروض التي وصلت له مؤخرا"، وفقا لـ بيان النادي.

المدافع المغربي والظهير الأيمن صاحب الـ 30 عاما لعب 22 مباراة في الدوري الموسم الماضي ونجح في التسجيل مرة والصناعة 9 مرات.

ولعب النمساوي أمام الزمالك في مواجهتي الذهاب والإياب في نهائي الكونفدرالية، وتعرض للطرد في الدقائق الأخيرة من مواجهة الإياب.

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