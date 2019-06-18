جلوبو البرازيلية: نيمار في مفاوضات متقدمة مع برشلونة.. 3 لاعبين قد يدخلون في الصفقة

بعد عامين من صفقة انتقال هزت الكرة الأرضية، يدور شريط التصوير إلى الخلف ويرسم عودة صادمة بالزمن.

نيمار على رادار العودة لـ برشلونة، ليس هذا فحسب، بل إنه في "مفاوضات متقدمة للغاية" وفقا لصحيفة "جلوبو" البرازيلية.

الصحيفة نشرت تقريرا صادما، ذكرت خلاله أن برشلونة مستعد لإدخال الثلاثي: صامويل أومتيتي، وعثمان ديمبيلي، وإيفان راكيتيتش، في الصفقة، بالإضافة إلى دفع 100 مليون يورو، لأجل عيون نيمار.

ويشرف على المفاوضات شخصيا جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة، إذ تجمعه محادثات مع نيمار سنيور والد اللاعب، محاولين تنحية خلافاتهما الشخصية التي تفجرت بانتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017.

نيمار لا يمتلك شرطا جزائيا في عقده مع باريس سان جيرمان الذي يمتد حتى عام 2022، مما يحتم موافقة إدارة ناديه على رحيله.

يتزامن هذا مع تصريحات حادة أطلقها ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان قبل يومين في حديثه لـ فرانس فوتبول، إذ فتح باب الرحيل أمام من يرغبون في مغادرة النادي. (طالع التفاصيل)

نيمار (27 عاما) الذي انضم إلى برشلونة قادما من سانتوس عام 2013 مقابل 88 مليون يورو، فعّل الشرط الجزائي في عقده البالغ 222 مليون يورو، وانفصل عن برشلونة، لينتقل إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 في صفقة مدوية.

اقرأ أيضا:

الخنيسي يخرج على نقالة وساسي يشارك 66 دقيقة.. تونس تقهر بوروندي

زامبيا ٩٣.. العدالة المتأخرة التي خلّدت أرواحهم

عودة للعمل مع حسام حسن؟ مصدر من المصري لـ في الجول: سموحة طلب ضم جريندو

عبد الستار صبري يروي كيف فاز بالرهان أمام شمايكل وأوقع رونالدو في حبه بلمسة واحدة

مران الزمالك – الظهور الأول لـ عبد الحميد بسيوني المدرب العام الجديد