الخليفي: سياسة التعاقد مع النجوم انتهت.. والباب مفتوح أمام من يريد الرحيل

8 سنوات اتبع خلالها نادي باريس سان جيرمان سياسة التعاقد مع نجوم كرة القدم حول العالم بمبالغ مالية طائلة من أجل بناء فريقا قويا قادرا على الفوز بالبطولات والألقاب المحلية والقارية، ولكن يبدو أن هذا الأمر تغير الآن.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان نيمار النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

ناصر الخليفي رجل الأعمال القطري ومالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي كشف عن تغيير ناديه لسياسة جلب النجوم بداية من الموسم المقبل.

وخلال مقابلة حصرية مع مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية تنشر يوم الثلاثاء المقبل، قال ناصر الخليفي: "الأمور سوف تسير على ما يرام هنا بعد عودة ليوناردو لمنصب المدير الرياضي".

وأضاف "أدركت أن التغيير في النادي كان ضروريا وإقناع ليوناردو بالعودة لمنصب المدير الرياضي كان سهلا".

وأكمل "يجب أن تتغير سياسة النادي وسوف يضطر اللاعبين إلى تحمل المسؤولية أكثر من الماضي لأن الأمور ستكون مختلفة تماما عن الماضي".

الخليفي أكد أيضا "سيتعين على اللاعبين العمل بشكل أكبر وتقديم المزيد للنادي، يجب أن يقدموا للفريق ما يحتاجه، وإذا لم يوافقوا فإن الأبواب مفتوحة لأي شخص يريد الرحيل".

كانت هذه الكلمات جزءا من حوار ناصر الخليفي مع مجلة فرانس فوتبول الذي ينشر يوم الثلاثاء المقبل.

يأتي هذا الحوار في فترة تنتشر خلالها الشائعات حول إمكانية رحيل نجمي الفريق كيليان مبابي ونيمار.

التقارير تشير إلى اهتمام نادي ريال مدريد بضم النجم الفرنسي الشاب مبابي، كذلك رغبة نيمار في الرحيل عن الفريق الباريسي.

موسم كارثي للنادي الباريس انتهى بالخروج من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وخسارة كأس الرابطة الفرنسية وكأس فرنسا، واكتفى سان جيرمان بالفوز بلقب الدوري الفرنسي فقط.

وأعلن باريس سان جيرمان منذ أيام عودة نجمه البرازيلي ليوناردو ليتولى منصب المدير الرياضي للنادي الفرنسي.

ومنذ استحواذ ناصر الخليفي على باريس سان جيرمان في عام 2011 لم يتأهل الفريق الفرنسي ولا مرة لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

اقرأ أيضا:

حوار في الجول - إينياما يتحدث عن احتفاله "الغريب" مع الحكم.. ومواجهة فردية مع ميسي

غانا.. قصة حب عن بعد مع كرة القدم

رتب هدافي مصر في تاريخ كأس الأمم الإفريقية

هاني رمزي: جهاز منتخب مصر استقر على نسبة كبيرة من التشكيل الأساسي.. ونسينا الانتماء المحلي

مدن كرة القدم: الإسماعيلية