تعرف على تفاصيل حفل افتتاح وأغنية كأس الأمم الإفريقية

الإثنين، 17 يونيو 2019 - 17:36

كتب : محرر في الجول

استاد القاهرة في 10 يونيو 2019

أيام قليلة وتتوجه أنظار العالم إلى مصر، التي تستضيف أكبر حدث كروي على مستوى قارة إفريقيا، وقبل أيام من انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية (مصر 2019)، يكشف FilFan.com تفاصيل حفل الافتتاح.

وقال مصدر لـFilFan.com إن حفل افتتاح البطولة الذي يستضيفه ستاد القاهرة الجمعة 21 يونيو الجاري، سينقسم إلى فقرتين استعراضيتين مدتهما حوالي 12 دقيقة، ومع الفواصل يمتد الحفل لما يقارب الـ20 دقيقة.

وكشف المصدر أن الفقرات الاستعراضية المجهزة للحفل تدور حول رموز الحضارة المصرية والحضارات الإفريقية، وتبرز فكرة أن المستقبل لإفريقيا.

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بالإضافة لأغنية حفل الافتتاح التي سيتم تقديمها بثلاثة لغات (العربية والإنجليزية والفرنسية)، ويشارك بها المطرب حكيم بجانب مطربين آخرين من نيجيريا والسننغال.

ولمزيد من التفاصيل والتعرف على كلمات الأغنية، يمكنك الانتقال إلى FilFan.com من هنا

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