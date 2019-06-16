سفراء أمم إفريقيا 2019.. الخطيب ورابح ماجر ضمن 7 أساطير كروية

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن قائمة سفراء النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر.

واختار الاتحاد الإفريقي محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ضمن 7 أساطير كروية كسفراء للبطولة الإفريقية.

محمود الخطيب ومعه الجزائري رابح ماجر والكاميروني صامويل إيتو والثنائي الإيفواري يايا توريه وديديه دروجبا والسنغالي الحاج ضيوف والنيجيري نوانكو كانو.

صافرة انطلاق أمم إفريقيا 2019 تبدأ في العاشرة مساءً يوم الجمعة في استاد القاهرة بمواجهة مصر أمام زيمبابوي.

الجولة الثانية، سيلعب منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية في الـ 26 من نفس الشهر في العاشرة مساءً.

ويختتم منتخب مصر مشواره في المجموعات بمواجهة منتخب أوغندا في الـ 30 من شهر يونيو في التاسعة مساءً.

وتقام مباريات المجموعة الأولى في استاد القاهرة.

FilGoal.com يختبر معلوماتك عن منتخب مصر، فهل تتذكر مسجلي أهداف المنتخب في أمم إفريقيا 2017؟

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