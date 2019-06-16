لاسارتي: سأحب العودة لـ تشيلي يوما ما.. أتمنى أن تعطيني الكرة فرصة لتحقيق حلمي

تحدث مارتين لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي عن فريقه السابق يونيفرسيداد شيلي التشيلي، وذلك بعد نجاح الأخير في الوصول لدور الـ 16 من كأس تشيلي.

يونيفرسيداد شيلي ودع بطولة كأس ليبرتادوريس من الدور الأول، ويحتل المركز الـ 13 على سلم ترتيب الدوري بعد مرور 14 جولة، ولكنه نجح في إقصاء رينجرز دا تالكا والوصول لدور الـ16 من كأس تشيلي.

وعن اختلاف النتائج، يقول لاسارتي: "تلك هي كرة القدم. في بعض الأحيان تجتهد وتقدم أقصى ما لديك والنتائج لا تتحقق، والعكس صحيح. أنا أثق تماما في الفريق لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية".

وأجاب لاسارتي في تصريحاته مع صحيفة encancha التشيلية على سؤال (هل ترغب في العودة من جديد لتدريب الفريق في تشيلي؟) قائلا: "نعم سأحب العودة من جديد إلى تشيلي. أنا أحب تشيلي كثيرا وقضيت العديد من الأوقات الجيدة هناك. لدي ذكريات رائعة وسأحب العودة لتدريب يونيفرسيداد شيلي".

وأردف "ولكنني سعيد الآن في فريقي الحالي الأهلي".

وأكمل حديثه قائلا: "كنت أحلم بالتتويج بلقب دولي في أمريكا الجنوبية وكنت قريبا للغاية من تحقيق ذلك وأنا لاعب وأنا مدرب أيضا، ولكن في النهاية لم أنجح".

وأتم "أتمنى أن تعطني الكرة فرصة أخرى لكي أحقق حلمي".

لاسارتي صاحب الـ 58 عاما تولى يونيفرسيداد شيلي في الفترة ما بين موسم 2013-14 وحتى 2016-16.

ولعب الفريق التشيلي 54 مباراة تحت قيادة لاسارتي ونجح في الانتصار 26 مرة والتعادل 9 مرات وخسر 19 مرة.

وتولى لاسارتي مسؤولية قيادة الأهلي مع بداية العام الجديد وانتصر 20 مرة وتعادل 3 مرات وخسر 4 مرات.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 74 نقطة من 32 مباراة ويتبقى له مواجهة المقاولون العرب ثم الزمالك.

ويلعب الأهلي أمام المقاولون العرب في الـ 26 من شهر يوليو عقب نهاية بطولة أمم إفريقيا 2019.

قبل موعد القمة أمام الزمالك في الـ 30 من شهر يوليو في ختام الدوري المصري.

ويمكنك اختيار تشكيل الأهلي فيما تبقى من مباريات في الدوري من هنا

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