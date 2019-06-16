بالفيديو - استعدادات أمم إفريقيا.. المغرب يخسر بثلاثية أمام زامبيا قبل السفر إلى مصر

تلقى منتخب المغرب الهزيمة الثانية على التوالي أمام زامبيا خلال مباريات أسود الأطلسي الودية استعدادا لبطولة أمم إفريقيا مصر 2019.

وخسر منتخب المغرب أمام زامبيا بنتيجة 3-2 في المباراة الودية التي أقيمت بملعب مراكش وهي الأخيرة لأسود الأطلسي قبل السفر إلى مصر.

ولم يحقق منتخب المغرب أي فوز في عام 2019، بعدما تعادل سلبيا مع مالاوي وخسر من الأرجنتين وجامبيا وزامبيا.

افتتح منتخب زامبيا التسجيل في الثانية 45 بهدف سجله موابي موسوندا مستغلا خطأ وحارس منتخب المغرب.

ثم تعادل النجم حكيم زياش لأسود الأطلسي في الدقيقة 24 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وعاد منتخب زامبيا لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 44 بقدم كينجس كانجوا.

ومرة أخرى كان حكيم زياش منقذا لمنتخب المغرب بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 54 من ركلة جزاء.

إلا أن الضيوف كان لهم رأيا آخر عندما سجل إينوك مويبو هدف الفوز في الدقيقة 74.

هزيمة المغرب أمام زامبيا جاءت بعد أيام قليلة من الخسارة أمام جامبيا بهدف دون رد.

وسيسافر منتخب المغرب إلى مصر خلال الأيام القليلة المقبلة للمشاركة في أمم إفريقيا، حيث يقع أسود الأطسلي في المجموعة الرابعة بجانب كل من ناميبيا وجنوب إفريقيا وكوت ديفوار.

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