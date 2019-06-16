كيتا: صلاح قدوة.. اعتبرني شقيقه الأصغر في ليفربول

أثنى نابي كيتا نجم منتخب غينيا على محمد صلاح زميله في نادي ليفربول والذي يقابله يوم الأحد في ملعب برج العرب خلال مباراة ودية بين الأول والفراعنة.

وقال كيتا الذي يغيب عن المباراة بسبب عودته للتو من إصابة:"صلاح قريب مني جدا، لا أعتقد أنه سيشارك اليوم مثلي".

وواصل خلال حواره مع قناة أون سبورت "حين وصلت ليفربول عاملني مثل شقيقه الأصغر، كان بالنسبة لي مثالا يحتذى به".

ويستعد كيتا لقيادة منتخب بلده في كأس إفريقيا 2019 التي تنطلق يوم الجمعة في أرض الكنانة بمباراة الافتتاح بين مصر وزيمبابوي.

ويجلس صلاح على مقاعد البدلاء في مباراة الأحد أمام غينيا. (طالع تشكيل الفراعنة في المباراة)

وغاب كيتا بسبب الإصابة عن نهائي دوري أبطال أوروبا الذي حسمه ليفربول بنتيجة 2-صفر أمام توتنام لكن تعافى ليلحق بالبطولة الإفريقية.

وتلعب غينيا في المجموعة الثانية ضد نيجيريا وبوروندي ومدغشقر بينما تقع مصر في المجموعة الأولى مع زيمبابوي والكونغو الديموقراطية وأوغندا.