رئيس "الوطنية للإعلام" يكشف عن مصير Time Sports بعد انتهاء كأس الأمم الإفريقية

أعلن حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام عن مصير قناة Time Sports التي خرجت للنور قبل فترة قليلة من انطلاق كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد انتهاء البطولة.

وقال حسين زين في تصريحات صحفية :" تم إنشاء وتقوية الشبكة الإرضية للبث التليفزيوني بتكلفة بلغت 300 مليون جنيه، حتى تتاح مشاهدة بطولة كأس الأمم الإفريقية على الترددات الأرضية".

وأضاف "ليس من المنطقي أن يتم إنفاق نحو 300 مليون جنيه لمشاهدة بطولة واحدة، ثم يتم إغلاق القناة".

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