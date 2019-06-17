سالجادو: نطمئن المصريين.. سنقاتل

شدد ميشيل سالجادو المدرب المساعد في الجهاز الفني لمنتخب مصر على ثقته في لاعبي الفراعنة قبل كأس إفريقيا 2019 التي تنطلق يوم الجمعة.

وقال نجم إسبانيا السابق في حواره مع قناة تايم سبورتس عقب فوز مصر وديا على غينيا بنتيجة 3-1 يوم الأحد:"نعلم حجم المسؤولية الملقاة علينا، لكن نقول للجمهور اطمئنوا لأننا سنقدم كل ما لدينا".

ووصل محللا الانتصار على غينيا "تحسن أدائنا بعد استقبالنا لهدف التعادل، ظهرت شخصيتنا. الشوط الأول كان صعبا لكن في النهاية تفوقنا وكان بمقدورنا تسجيل أهداف أكثر".

وتقدم مروان محسن لمصر في الشوط الأول لكن غينيا أدركت التعادل قبل أن يظفر الفراعنة بالانتصار بهدفي أحمد علي وعمر جابر.

وكانت مواجهة غينيا آخر مباراة إعدادية لمصر قبل انطلاق كأس الأمم التي تستضيفها بداية من 21 يونيو.

وتلعب مصر في المجموعة الأولى ضد زيمبابوي والكونغو الديموقراطية وأوغندا.















































































































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