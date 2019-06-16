خاص أحمد حسن يختار لـ في الجول "أفضل لاعب في تاريخ منتخب مصر"

الأحد، 16 يونيو 2019 - 19:47

كتب : أحمد العريان

أحمد حسن

من هو أفضل لاعب في تاريخ منتخب مصر؟ السؤال الذي يحير الجميع، وجهناه إلى أحمد حسن عميد لاعبي العالم ليجاوبه، وهكذا كان رده.

اختار أحمد حسن أكثر لاعب شارك مع منتخب بلاده في مباريات دولية حول العالم، وسادس الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر، أفضل لاعب في تاريخ المنتخب المصري.

شاهد اختيارات أحمد حسن من هنا.

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