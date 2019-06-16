من هو أفضل لاعب في تاريخ منتخب مصر؟ السؤال الذي يحير الجميع، وجهناه إلى أحمد حسن عميد لاعبي العالم ليجاوبه، وهكذا كان رده.

اختار أحمد حسن أكثر لاعب شارك مع منتخب بلاده في مباريات دولية حول العالم، وسادس الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر، أفضل لاعب في تاريخ المنتخب المصري.

شاهد اختيارات أحمد حسن من هنا.

اقرأ أيضا:

حوار في الجول - إينياما يتحدث عن احتفاله "الغريب" مع الحكم.. ومواجهة فردية مع ميسي

غانا.. قصة حب عن بعد مع كرة القدم

رتب هدافي مصر في تاريخ كأس الأمم الإفريقية

هاني رمزي: جهاز منتخب مصر استقر على نسبة كبيرة من التشكيل الأساسي.. ونسينا الانتماء المحلي

مدن كرة القدم: الإسماعيلية