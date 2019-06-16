استعدادات أمم إفريقيا – السنغال تفوز على نيجيريا

الأحد، 16 يونيو 2019 - 21:46

كتب : ياسر الشريف

السنغال - نيجيريا

فاز منتخب السنغال على نظيره منتخب نيجيريا بهدف مقابل لا شيء في لقاء ودي ضمن استعدادات أمم إفريقيا 2019.

هدف انتصار منتخب السنغال جاء عن طريق إدريسا جاي متوسط ميدان نادي إيفرتون في الدقيقة 18.

المباراة التي أقيمت على ملعب فندق ميركيور في الإسماعيلية، شهدت جلوس ساديو ماني على مقاعد البدلاء.

أخبار متعلقة

مدرب الجزائر يرشح السنغال والمغرب للقب ويصرح: سنقاتل من أجل كأس أمم إفريقيا نبيل معلول: لقب أمم إفريقيا بين الرباعي العربي والسنغال رسميا - ماني يغيب عن السنغال أمام تنزانيا بالفيديو - ماني يصل لمعسكر منتخب السنغال

ماني لن يلعب مواجهة السنغال الأولى في أمم إفريقيا 2019 أمام تنزانيا بسبب الإيقاف.

منتخب السنغال في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات الجزائر وكينيا وتنزانيا.

ويبدأ منتخب السنغال مشواره بمواجهة تنزانيا يوم الأحد المقبل، ثم يواجه منتخب الجزائر يوم 27 ويختتم مشواره في المجموعات بمواجهة كينيا.

على الجانب الآخر يتواجد منتخب نيجيريا في المجموعة الثانية رفقة منتخبات غينيا ومدغشقر وبوروندي.

مشوار منتخب نيجيريا يبدأ بمواجهة بوروندي يوم السبت المقبل، ثم مواجهة غينيا في الـ 26 من نفس الشهر، ويختتم مشواره بمواجهة مدغشقر.

اقرأ أيضا:

حوار في الجول - إينياما يتحدث عن احتفاله "الغريب" مع الحكم.. ومواجهة فردية مع ميسي

غانا.. قصة حب عن بعد مع كرة القدم

رتب هدافي مصر في تاريخ كأس الأمم الإفريقية

هاني رمزي: جهاز منتخب مصر استقر على نسبة كبيرة من التشكيل الأساسي.. ونسينا الانتماء المحلي

مدن كرة القدم: الإسماعيلية

مصر 2019 في إفريقيا أمم إفريقيا السنغال نيجيريا

نرشح لكم

أخر الأخبار

مدرب غينيا: قدمنا لمصر هدية.. وصلاح في القمة 48 دقيقة | مصر 2019
ليكيب تُفجرها: سان جيرمان يستعد لبيع نيمار هذا الصيف.. بشرط 52 دقيقة | أوروبا
رمزي: لم نتخلص من أخطاء الدفاع والوسط.. ورسالة تحذير للاعبي المنتخب قبل كأس الأمم ساعة | مصر 2019
مباشر كوبا أمريكا - أوروجواي (3)-(0) الإكوادور.. الشوط الثاني ساعة | أمريكا
أجيري: حققنا أقصى استفادة من مواجهتي تنزانيا وغينيا.. استقريت على تشكيل الافتتاح ساعة | مصر 2019
سالجادو: نطمئن المصريين.. سنقاتل ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 قوائم أمم إفريقيا - استبعاد معلول من قائمة تونس النهائية.. وضم ساسي 2 ميرور: صلاح رفض ريال مدريد ويوفنتوس.. ومصدر قلق لـ ليفربول بعد 12 شهرا 3 اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الأهلي والزمالك المتبقية في الدوري والكأس والسوبر 4 مدرب منتخب مصر: ما فعله صلاح في إجازته = ملايين

قد ينال إعجابك