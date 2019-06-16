استعدادات أمم إفريقيا – السنغال تفوز على نيجيريا

فاز منتخب السنغال على نظيره منتخب نيجيريا بهدف مقابل لا شيء في لقاء ودي ضمن استعدادات أمم إفريقيا 2019.

هدف انتصار منتخب السنغال جاء عن طريق إدريسا جاي متوسط ميدان نادي إيفرتون في الدقيقة 18.

المباراة التي أقيمت على ملعب فندق ميركيور في الإسماعيلية، شهدت جلوس ساديو ماني على مقاعد البدلاء.

ماني لن يلعب مواجهة السنغال الأولى في أمم إفريقيا 2019 أمام تنزانيا بسبب الإيقاف.

منتخب السنغال في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات الجزائر وكينيا وتنزانيا.

ويبدأ منتخب السنغال مشواره بمواجهة تنزانيا يوم الأحد المقبل، ثم يواجه منتخب الجزائر يوم 27 ويختتم مشواره في المجموعات بمواجهة كينيا.

على الجانب الآخر يتواجد منتخب نيجيريا في المجموعة الثانية رفقة منتخبات غينيا ومدغشقر وبوروندي.

مشوار منتخب نيجيريا يبدأ بمواجهة بوروندي يوم السبت المقبل، ثم مواجهة غينيا في الـ 26 من نفس الشهر، ويختتم مشواره بمواجهة مدغشقر.

اقرأ أيضا:

حوار في الجول - إينياما يتحدث عن احتفاله "الغريب" مع الحكم.. ومواجهة فردية مع ميسي

غانا.. قصة حب عن بعد مع كرة القدم

رتب هدافي مصر في تاريخ كأس الأمم الإفريقية

هاني رمزي: جهاز منتخب مصر استقر على نسبة كبيرة من التشكيل الأساسي.. ونسينا الانتماء المحلي

مدن كرة القدم: الإسماعيلية