هاني رمزي: وصلنا لمستوى نريده.. وتحزنني هفواتنا المتكررة

أبدى هاني رمزي المدرب المساعد لمنتخب مصر رضاه عن أداء الفراعنة أمام غينيا في مباراة ودية حسموها بنتيجة 3-1 يوم الأحد في ملعب برج العرب.

وقال رمزي بعد المباراة عبر قناة تايم سبورتس:"كان هدفنا الاطمئنان على اللاعبين وهذا حدث. جميعهم في حالة بدنية جيدة، بلغنا مستوى كنا نطمح إليه استعدادا للبطولة".

وأضاف لاعب مصر السابق "هناك أخطاء دون شك، وما يحزنني الأخطاء المتكررة. فقدان الكرة والتمريرات الخاطئة في أماكن خطيرة، والتي قد يكون سببها فقدان التركيز بسبب تراجع المستوى البدني".

وكان الفوز على غينيا هو آخر اختبار لمصر قبل أيام من كأس إفريقيا 2019 التي يستضيفها الفراعنة ويطلقون ضربة بدايتها يوم الجمعة بمواجهة زيمبابوي في استاد القاهرة.

وسجل مروان محسن وأحمد علي وعمر جابر أهداف مصر.

وتفتتح مصر البطولة أمام زيمبابوي ثم تواجه الكونغو الديموقراطية ثم أوغندا.

بينما تلعب غينيا في المجموعة الثانية مع نيجيريا وبوروندي ومدغشقر.

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