بالفيديو - فوز عسير لمصر على غينيا في اختبار قوي قبل كأس إفريقيا

نجح منتخب مصر في آخر اختبار يستعد به لكأس إفريقيا 2019 بانتصاره العسير على ضيفه الغيني بنتيجة 3-1 في ملعب برج العرب يوم الأحد.

وقدم الضيوف أداء قويا وصعبوا مهمة رفاق محمود تريزيجيه الذين تحسن مستواهم في الشوط الثاني فور دخول محمد صلاح نجم ليفربول ليشارك في آخر نصف ساعة.

وعانى الفراعنة من إهدار فرص سهلة لتسجيل الأهداف وكان الأداء البدني لغينيا اختبارا قويا لهم قبل أيام من مواجهة زيمبابوي يوم الجمعة في افتتاح النسخة 32 من كأس إفريقيا.

ولأن المدرب خافيير أجيرري أراد تجربة أكبر عدد ممكن من اللاعبين أجرى 8 تغييرات على التشكيلة التي بدأ بها مباراة تنزانيا يوم الخميس والتي فاز بها الفراعنة بهدف.

وحمى محمد الشناوي عرين مصر ودافع أمامه الرباعي عمر جابر وباهر المحمدي ومحمود حمدي "الونش" وأحمد منصور ولعب محمد النني في وسط الملعب بجوار طارق حامد وبدأ محمود تريزيجيه في الجناح الأيسر وتقمص عبد الله السعيد دور صانع الألعاب وشغل وليد سليمان مركز الجناح الأيمن وحمل مروان محسن لواء الهجوم.

وكاد الفراعنة يتقدمون مبكرا في الدقيقة الثالثة بعد تسديدة رائعة لعبد الله السعيد من ركلة حرة لكن علي كيتا حارس غينيا تصدى للكرة لترتد إلى محمود تريزيجيه الذي مرر الكرة إلى محمود حمدي "الونش" الذي سدد لكن دفاع الضيوف حال دون اهتزاز شباكه.

ولعبت غينيا بجرأة وحاول النيل من مرمى محمد الشناوي وفي الدقيقة السادسة انطلق إبراهيما تراوري جهة اليمين ومرر الكرة إلى عبد الله باييه كامارا الذي بدوره سددها لتمر بجوار القائم الأيمن.

وكان منتخب مصر أخطر مستغلا تقدم خط دفاع غينيا وفي الدقيقة الثامنة أخطأ حارس غينيا بتمريرة ضالة ليستحوذ مروان محسن على الكرة ويسددها لكن تصدي كيتا منح مصر ركلة ركنية.

وشن الفراعنة هجمة سريعة بدأت بتمريرة من محمد النني إلى السعيد الذي لعب الكرة من لمسة واحدة لتصل إلى مروان الذي سدد من مسافة بعيدة لتسكن الكرة الشباك لتتقدم مصر بهدف في الدقيقة 11.

حاولت غينيا إدارك التعادل وأرهقت بضغطها العالي وقوتها البدنية لاعبي مصر الذين افتقدوا للدقة في أحيان كثيرة في نقل الكرة إلى الثلث الهجومي.

وركز الغينيون على الجهة اليمنى في هجومهم مستغلين سرعة محمد ياتارا الذي انطلق في مساحة شاغرة في الدقيقة 42 ومرر الكرة عرضية حاول بعدها باهر المحمدي إبعاد الكرة لكن ضربة رأسه كادت تهز شباك مصر لولا تصدي الشناوي.

وقبل لحظات من نهاية الشوط الأول كاد ياتارا يعادل النتيجة لكنه أضاع فرصة كبيرة بتسديده للكرة خارج الملعب إثر مواجهته للشناوي.

ومع انطلاق الشوط الثاني دفع أجيرري بنبيل عماد وأيمن أشرف بدلا من طارق حامد وأحمد منصور وباتت السيطرة أكثر لمنتخب مصر الذي تحولت طريقته أحيانا إلى 3-4-3 بتقدم عمر جابر وأيمن أشرف وتراجع نبيل عماد ليجاور الونش وباهر في الدفاع.

وتألق تريزيجيه بانطلاقة رائعة جهة اليسار لكن سدد الكرة ليتصدى لها حارس غينيا في الدقيقة 57 وبعد ثوان راوغ مدافعي الأخيرة وانفرد بعلي كيتا لكن سدد خارج الملعب مهدرا فرصة هائلة لتعزيز النتيجة.

وتوالت التغييرات في صفوف مصر، فدخل عمرو وردة وأحمد علي ومحمد صلاح بدلا من السعيد ومروان ووليد في الدقيقة 61.

واهتزت شباك مصر بهدف غيني في الدقيقة 63 سجله سوري كابا بعد استغلاله لتمريرة خاطئة للخلف من عمر جابر لينقض الأول على الكرة قبل باهر ويسدد في الشباك.

وحاول صلاح إعادة الفراعنة للمقدمة من جديد بتسديدة من ركلة ركنية لكن حارس غينيا تصدى للكرة في الدقيقة 67، وبعد ثوان انطلق نجم ليفربول في الجبهة اليمنى ومرر الكرة بينية إلى الأمام لينطلق أحمد علي محاولا مراوغة الحارس لكن باتت زاوية التسديد صعبة عليه فمرر الكرة عرضية لكن دفاع الضيوف أبعدها.

تحسن الأداء الهجومي كثيرا لمصر بعد دخول أفضل لاعبي إفريقيا، صلاح، والذي أزعج الغينيين وراوغ حارسهم في الدقيقة 77 ثم سدد الكرة لترتطم بالقائم ثم ترتد لعلي الذي وضعها بسهولة في الشباك مسجلا الهدف الثاني للفراعنة.

وكاد صلاح يسجل هدفا ثالثا لمصر لكن تسديدته مرت بجوار القائم في الدقيقة 84 وبعد دقيقتين مرر كرة متقنة لعمر جابر الذي سدد في شباك غينيا مسجلا الهدف الثالث.

وشارك علي غزال لبضعة دقائق بعد دخوله بدلا من النني في الدقيقة 87.

وأطلق الحكم محمد عادل صافرته معلنا نهاية المباراة بفوز الفراعنة على فريق مقاتل حاول قدر الإمكان تقديم مباراة طيبة وصمد في أوقات كثيرة.

وبات على أجيرري ورجاله الآن الاستعداد لضربة بداية كأس الأمم يوم الجمعة في استاد القاهرة.















































































































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