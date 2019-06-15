كشف مصدر مسؤول داخل النادي المصري عن أن ناديه لم يتلق عرضا رسميا من أي ناد للتعاقد مع إسلام عيسى، ولكن كان هناك مفاوضات من جانب الأهلي والزمالك وبيراميدز عرضوا فيها مبالغ مالية لإتمام الصفقة.

وقال المصدر لـFilGoal.com إن العروض وصلت للنادي عن طريق وسطاء وبعض المسؤولين بالأندية وليست هناك فاكسات رسمية.

وأضاف المصدر أن نادي الزمالك عرض 20 مليون جنيه فقط دون أي صفقات تبادلية، أما الأهلي فقدم عرضين: عرض 35 مليون جنيه وإعارة أحمد الشيخ، والعرض الثاني كان انتقال 3 لاعبين، ثم تراجع الأحمر عن فكرة انتقال لاعبين من الأساس.

وأوضح المصدر أن نادي بيراميدز عرض 50 مليون جنيه، قبل أن يتحدثوا عن تأجيل المفاوضات لظروف النادي في الوقت الحالي، كما أن هناك عرضا من أحد الوكلاء لانتقال اللاعب لأحد الأندية السويسرية بقيمة ٢ مليون دولار.

واختتم المصدر حديثه بأن إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري ليس لديه أي مانع من بيع إسلام عيسي خاصة وأن النادي يمر بأزمة مالية وبيع اللاعب بالسعر الأكثر سيكون فائدة للنادي لسد احتياجات الفريق والتعاقد مع لاعبين جدد.

يذكر أن إسلام عيسى انضم للمصري قادما من النصر القاهري في يناير 2018 مقابل 10 ملايين جنيه.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن بداية الزمالك في الاتصالات مع المصري للدخول في مفاوضات بشأن ضم إسلام عيسى. (طالع التفاصيل)

لكن بعدها قال رئيس الزمالك إنه لا يعرف اللاعب من الأساس حتى يفكر في ضمه (طالع التفاصيل)، ونفى أيضا مصدر بالأهلي اهتمام ناديه بجناح النصر القاهري السابق (طالع التفاصيل).

عقد عيسى مع المصري يمتد حتى 2023، لكن الفريق فشل في الاتفاق على تمديد التعاقد معه الشهر الماضي.

وسجل عيسى 7 أهداف في 26 مباراة شارك فيها مع المصري في الموسم الحالي من الدوري.

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رئيس الزمالك: قد تحدث صفقات تبادلية مع بيراميدز