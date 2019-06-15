رئيس الزمالك يعلن موعد الانتخابات التكميلية.. ويصرح: لا أعرف إسلام عيسى حتى أتعاقد معه

أعلن رئيس نادي الزمالك عن موعد الانتخابات التكميلية في النادي الأبيض لاختيار أعضاء مجلس إدارة وأمين صندوق، كما أكد عدم رغبة ناديه في التعاقد مع إسلام عيسى لاعب المصري.

رئيس الزمالك أجرى مؤتمرا صحفيا اليوم السبت في مقر النادي، وتحدث فيه عن عدة نقاط أبرزها اعتماد لائحة النادي من قبل اللجنة الأولمبية وضم عيسى، وكل الآتي على لسانه.

لائحة النادي "نود شكر وزير الرياضة على المجهود الذي بذله، ونشكر نائب رئيس مجلس الدولة كذلك، ومديرية الشباب واللجنة الأولمبية، وقضاء الدولة الشامخ والبرلمان المصري برئاسة الدكتور علي عبد العال علي وقفتهم. كذلك نشكر أعضاء الجمعية العمومية والإعلام المستنير".

"قرر مجلس الزمالك إقامة انتخابات على ثلاثة أعضاء وأمين صندوق، وستكون الانتخابات أيام 18 و19 و20 من شهر يوليو القادم وفقا للائحة".

التعاقد مع إسلام عيسى :من إسلام عيسى؟ لا أعرفه، وأقول لمن يروج له عيب، كذلك لا أعرف من محمد عبد المعطي ومحمد هلال لاعبا وادي دجلة. لدي 13 لاعبا معارا إلى جانب من لم يشاركوا بالأساس".

"أطالب العتال بالابتعاد عن النادي، وعدم إثارة المشاكل. الفريق أمامه مباريات مهمة في ثلاث بطولات مختلفة: الدوري، والسوبر الإفريقي والمصري".

كريستيان جروس "كل الجلسات معه مسجله ومذاعة على التلفاز، كان يقول لي إنه لا يحب مدبولي وعنتر وحفني، جروس كان لا يشرك مصطفى فتحي. هو يحب ويكره".

"أوباما تقدم بشكوى وهدد بالرحيل بسبب جروس كذلك قام بإشراك عبدالله جمعة وهو مصاب، ترجيته في صفقة فرجانيس اسي وقلت له شاهده أولا. لماذا كل هذا الهجوم علينا بعد رحيل جروس؟ أليس أنتم من طالبتم برحيله؟".

"جروس هو سبب رحيل كاسونجو كابونجو ورزاق سيسيه الذي قدم أداء رائعا مع الاتحاد السكندري".

قناة الزمالك والاستاد "اتفقنا مع تامر مرسي رئيس إعلام المصريين على القناة واتفقنا علي المكان وكل شيء، بانتظار عودته من باريس. الاستديو الخاص بنا موجود".

"الاستاد والفرع الجديد بدأنا العمل بهما، العضويات سيكون سعرها جديد خلال الفترة القادمة، وسنعطي مهلة حتى الخميس القادم بالأسعار القديمة، والجديد سيبدأ من يوم الجمعة".

"أي شاب وصل سنه إلى 21 سنة من حقه الإدلاء بصوته. وأي شخص تابع في العضوية له الحق في الإدلاء بصوته، وذلك وفقا للائحة الجديدة".

"هناك فندق داخل النادي للفريق الأول سيضم 46 جناحا وسيتم الانتهاء منه قريبا بحيث سيقيم فيه اللاعبون عندما يدخلون معسكرا بدلا من دفع مبالغ طائلة بالفنادق".

تطبيق تقنية الفيديو بالدوري "تقنية الفيديو اقتراحي بالأساس في اتحاد الكرة، وأنا من طالبت بتجميع مبلغ لتوفير هذه التقنية".

طارق حامد "ليس عدلا أن طارق حامد دمه ينزف ثم يدخل معسكر المنتخب من بدايته وفي المقابل محمد صلاح يصطاد سمك في الغردقة ، أين العدل؟ أنا لست متفائلا بالمنتخب ولكن أتمنى فوز المنتخب والوصول للنهائي وحمل الكأس".

الأهلي في صدارة الدوري برصيد 74 نقطة بـ 32 مباراة، ويتبقى له مواجهة المقاولون العرب والزمالك.

بينما الزمالك جمع 68 نقطة من 31 مباراة ويتبقى له مواجهات الجونة والإسماعيلي والأهلي.

ويمكنك اختيار تشكيل الزمالك في المباريات المتبقية في الدوري من هنا

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