"دعونا نعيش في حالة هدف".. كل ما تريد معرفته عن الكأس الذهبية 2019

"دعونا نعيش في حالة هدف" هو شعار النسخة الأكبر والتاريخية من الكأس الذهبية أو "جولد كب" والتي تعادل كأس الأمم الإفريقية في قارة أمريكا الشمالية.

فيكتور مونتاجلياني رئيس اتحاد أمريكا الشمالية "كونكاكاف" تحدث عن البطولة المقرر إقامتها الليلة: "أنها أكبر إصدار على الإطلاق لمسابقتنا الأولى هي منصة قوية لتوحيد الآلاف من المشجعين الذين يشاركونهم حب لعبتنا، في احتفال فريد من نوعه لكرة القدم والكبرياء والتنوع الثقافي".

وتشهد بطولة الكأس الذهبية مشاركة 16 منتخبا لأول مرة في تاريخ المسابقة عقب إقرار زيادتها من 12 منتخبا.

بالإضافة إلى إقامة البطولة في 3 دول مختلفة لأول مرة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ومعها كوستاريكا وجامايكا.

النسخة التي تحمل الرقم 15 بالمسمى الحديث للبطولة التي أقيمت لأول مرة عام 1991، وتحمل لقب النسخة الأخيرة الولايات المتحدة.

الدول المستضيفة

كالعادة تسيطر الولايات المتحدة على استضافة البطولة منذ 1991، باستثناء نسخة 2003 التي أقيمت بتنظيم مشترك رفقة المكسيك، و2015 مع كندا.

النسخة الحالية تقام لأول مرة في 3 دول، إذ تستضيف كل من كوستاريكا مباراتين ومثلها لجامايكا وكلاهما سيلعب مباراتين فقط أمام جماهيره في الجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات.

الولايات المتحدة خصصت 15 ملعبا لاستضافة البطولة في عدة ولايات.

البطولة تبدأ منافساتها في السادس عشر من يونيو في باسيدينا بالولايات المتحدة ويقام النهائي في شيكاغو في السابع من يوليو المقبل.

نظام التأهل

قرر اتحاد أمريكا الشمالية لكرة القدم "كونكاكاف" السير على نهج أوروبا وقرر إقامة دوري أمم الكونكاكاف على غرار بطولة دوري أمم أوروبا.

البطولة شملت جميع الدول في القارة التي فشلت في التأهل إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2018 وعددها 6 وهي (الولايات المتحدة الأمريكية – المكسيك – كوستاريكا – بنما – ترنداد وتوباجو – هندوراس).

تأهلت أفضل 10 منتخبات حققت نتائج في البطولة الجديدة التي تقام في مراحلها الأولى بنفس نظام وأفكار البطولة الأوروبية.

وتأهلت منتخبات: هايتي - كندا - مارتينيك -كوراسا - برمودا - كوبا - جويانا - جامايكا - نيكارجوا – السلفادور.

المشاركين

تشارك برمودا وجويانا بفضل النظام الجديد الذي ساهم في تأهلهم لأول مرة في تاريخهم.

ويتواصل ظهور المكسيك والولايات المتحدة دون غياب في 15 نسخة يليهم كوستاريكا وهندوراس وكندا برصيد 14 مشاركة.

منتخب جويانا الفرنسية هو الوحيد الذي يغيب عن الظهور من النسخة الماضية، فيما تعود منتخبات هايتي وكوبا وترنداد وتوباجو للظهور بعد غياب عن النسخة الأخيرة.

19 منتخبا في القارة فشلوا حتى الآن في التأهل للبطولة.

نظام البطولة

تقسم المنتخبات الـ16 إلى 4 مجموعات ويتأهل أول وثاني كل مجموعة لربع نهائي المسابقة مباشرة.

وبدءا من دور الـ 8 تصبح المواجهات بطابع خروج المغلوب من مباراة واحدة حتى النهائي.

المتوجين باللقب

3 منتخبات فقط نجحت في الفوز بالبطولة سابقا هي المكسيك الأكثر تتويجا برصيد 7 ألقاب، ثم الولايات المتحدة برصيد 6 وكندا التي حققت نسخة 2000.

الولايات المتحدة الأكثر تأهلا للنهائي برصيد 10 مرات مقابل 8 للمكسيك.

بنما وجامايكا والبرازيل (شاركت كضيف في 3 مناسبات) وهندوراس وكوستاريكا وكولومبيا (شاركت كضيف في 2000) هم المنتخبات التي تأهلت للنهائي دون تحقيق اللقب.

منتخب كوريا الجنوبية سبق له المشاركة مرتين في المسابقة وكان أفضل إنجاز له تحقيق المركز الرابع في نسخة 2002.

بينما جاءت المشاركة الإفريقية الوحيدة عن طريق جنوب إفريقيا وحققت المركز السابع في نسخة 2005.

الجدير بالذكر أن الهداف التاريخي للبطولة هو المهاجم الأمريكي لاندون دونوفان برصيد 18 هدفا سجلها في 6 نسخ.

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