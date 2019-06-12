خاص خبر في الجول – الزمالك يبدأ اتصالاته لضم إسلام عيسى.. ومصدر بـ المصري: سندرس كافة العروض

الأربعاء، 12 يونيو 2019 - 19:08

كتب : أيمن عيد

إسلام عيسى - المصري - سموحة

تلقى مسؤولو المصري اتصالات من المسؤولين عن الكرة في نادي الزمالك، لاستطلاع رأيهم في ضم جناح الفريق البورسعيدي، إسلام عيسى.

وعلم FilGoal.com أن الاتصالات بدأت بين الطرفين بالفعل، وهو ما عقب عليه مصدر بالمصري قائلا: "سندرس كافة العروض، والأفضل تسويقيا للنادي واللاعب سيحدد وجهته".

عقد عيسى مع المصري يمتد حتى 2023، لكن الفريق فشل في الاتفاق على تمديد التعاقد معه الشهر الماضي.

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وسجل عيسى 7 أهداف في 26 مباراة شارك فيها مع المصري في الموسم الحالي من الدوري.

مناقشات عيسى مع إدارة ناديه وصلت إلى طريق مسدود فيما يخص رفع قيمة العقد الذي يتقاضاه اللاعب البالغ عمره 23 عاما، والمصري فكر في إعارته في الشهر الماضي حسبما علم FilGoal.com (طالع التفاصيل).

وفي الوقت ذاته، قال محمد الخولي نائب رئيس المصري إن من أسماهم "وسطاء ووكلاء" مع إدارة النادي الساحلي من أجل انتقال إسلام عيسى إلى صفوف الأهلي. (طالع التفاصيل)

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