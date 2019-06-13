خاص مصدر بالأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة تقديم عرض لـ إسلام عيسى

الخميس، 13 يونيو 2019 - 15:31

كتب : حسام نور الدين

إسلام عيسى - المصري - سموحة

إدارة النادي المصري تحدثت عن رغبة الأهلي في ضم إسلام عيسى، ومصدر بالفريق الأحمر كشف حقيقة هذه الرغبة.

إسلام عيسى

النادي : المصري

الأهلي

محمد الخولي نائب رئيس المصري البورسعيدي قال إن ناديه تلقى عروضا للتعاقد مع عيسى من جانب الأهلي وبيراميدز.

ومصدر بالأهلي قال لـFilGoal.com: "الأهلي لم يتفاوض للتعاقد مع إسلام عيسى بالرغم من قيمته الفنية وما يقدمه من أداء مميز".

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وأوضح "إلا أن النادي لم يقدم أي عروض أو يرسل فاكسات للتعاقد معه خلال الموسم الجديد".

وكان الخولي قد صرح لبرنامج مساء الأنوار عبر قناة النيل للرياضة: "بالفعل تلقينا عروضا من أندية داخل وخارج مصر لضم إسلام عيسى ولا تزال الإدارة في مرحلة دراسة هذه العروض".

وأشار "العروض المصرية من ناديي الأهلي وبيراميدز، أما العرض الخارجي من أحد أندية تركيا".

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن بداية الزمالك في الاتصالات مع المصري للدخول في مفاوضات بشأن ضم إسلام عيسى. (طالع التفاصيل)

عقد عيسى مع المصري يمتد حتى 2023، لكن الفريق فشل في الاتفاق على تمديد التعاقد معه الشهر الماضي.

وسجل عيسى 7 أهداف في 26 مباراة شارك فيها مع المصري في الموسم الحالي من الدوري.

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