ملاعب أمم إفريقيا - السلام.. احتضن الهداف التاريخي لفنزويلا ورفاق ألبا وأزبلكويتا

استاد السلام أو الإنتاج الحربي، ملعب حديث العهد يمر على تأسيسه هذا العام 10 أعوام كاملة ويدخل ضمن الملاعب الستة المقرر لها استضافة مباريات بطولة أمم إفريقيا.

تحتضن مصر منافسات بطولة أمم إفريقيا في الفترة من 21 يونيو الجاري و19 يوليو المقبل.

ويستضيف استاد السلام المجموعة الرابعة النارية التي تضم منتخبات المغرب وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا وناميبيا خلال بطولة أمم إفريقيا.

ويعود ملعب السلام لاستضافة حدث هام بعد 10 أعوام من تأسيسه وقت استضافة مصر لبطولة العالم للشباب تحت 20 عاما.

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ملعب السلام:

وكان قد تم تأسيس استاد السلام الدولي في عام 2009 لاستضافة بعض مباريات بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما.

ويقع استاد السلام في مدينة السلام بالقاهرة في المنطقة الشمالية لمدينة النهضة وتضم مدرجاته 24 ألفا و035 مقعدا ولكن يمكن للملعب استيعاب ما يقرب من 30 ألف مشجعا.

تحولت أرضية الملعب من النجيل الصناعي إلى النجيل الطبيعي منذ عام 2015، كما تم تخصيص أماكن خاصة لمقاعد ذوي الاحتياجات الخاصة بعيدا عن مزاحمة الجماهير.

يمتلك ملعب السلام 2 لوحة الكترونية لعرض النتائج بالإضافة إلى شاشة تليفزيونية عملاقة 32 × 16 متر، ومزود الملعب بقاعة للمؤتمرات الصحفية تسع لـ 120 صحفي ومزودة بـ 4 كابينة للترجمة الفورية.

صمم استاد السلام لاستضافة مباريات فريق الإنتاج الحربي عقب نهاية منافسات كأس العالم للشباب، كما قام باستقبال مباريات النادي الأهلي المصري أكثر من مرة بسبب توقف استخدام استاد القاهرة أكثر من مرة.

ويمتلك ملعب السلام 18 بوابة إلكترونية بينهم 12 بوابة للدرجة الثالثة يمين ويسار، كما يتميز بوجود مهبط للطيران وأماكن انتظار للسيارات.

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أمم إفريقيا:

كان استاد السلام مرشحا في البداية ليكون ضمن 6 ملاعب لاستضافة بطولة أمم إفريقيا في مصر، قبل أن يتم اتخاذ قرار باستبعاده ودخول ملعب الدفاع الجوي بدلا منه.

ولكن دخل استاد السلام مرة أخرى ضمن الملاعب المختارة لاستضافة البطولة بسبب استبعاد استاد بورسعيد من قبل اللجنة المنظمة نتيجة توصية من لجنة هندسية لوجود شرخ ضخم في مدرج البحري ويحتاج وقت لإصلاحه.

أشهر المباريات والمناسبات:

سبق لاستاد السلام استضافة مباريات المجموعة الثانية من بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما في عام 2009 وكان شاهدا على بزوغ بعض النجوم العالميين الحاليين.

وكانت المجموعة الثانية تضم منتخبات نيجيريا وإسبانيا وفنزويلا وتاهيتي.

وبزغ نجم المهاجم الفنزويلي جوزيه سالومون روندون وقتها قبل أن يصبح الهداف التاريخي لمنتخب بلاده الأول بعد عشر سنوات من البطولة.

ونجح روندون في رفع رصيده إلى 24 هدفا ليتصدر قائمة الهداف التاريخي لفنزويلا بعد تخطي خوان أرانجو.

ويزامل روندون محترفنا المصري أحمد حجازي في فريق وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، لكنه خرج معارا إلى نيوكاسل الموسم الماضي ويعود من جديد لناديه.

أما الماتادور الإسباني فلم يكن يضم وقتها لاعبين بارزين من برشلونة أو ريال مدريد، ولكن ضم خوردي ألبا ظهير فالنسيا في ذلك التوقيت وسيزار أزبلكويتا مدافع أوساسونا وقتها.

كما أندير هيريرا نجم مانشستر يونايتد الحالي لاعبا في صفوف منتخب إسبانيا للشباب وكان وقتها لاعبا في فريق ريال سرقسطة.

المباريات التي يستضيفها:

يستضيف استاد السلام 10 مباريات خلال بطولة أمم إفريقيا بينهم 5 مباريات للمجموعة الثانية التي يحتضنها الملعب.

وتضم المجموعة الثانية منتخبات المغرب وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا وناميبيا، وبخلاف مواجهة كوت ديفوار ضد ناميبيا المقرر إقامتها باستاد الدفاع الجوي، تقام باقي مباريات المجموعة على ملعب السلام.

وبخلاف المجموعة الثانية يستضيف استاد السلام مباراتي غينيا وبوروندي في ختام مباريات المجموعة الثانية لإقامتها في نفس التوقيت، والجزائر أمام تنزانيا أيضا لنفس السبب

وخلال الأدوار الإقصائية يستضيف ملعب السلام مباراة في دور ثمن النهائي بين متصدر المجموعة الرابعة التي يحتضنها الملعب أمام ثالث أحد المجموعات (الثانية أو الخامسة أو السادسة).

وفي ربع النهائي يستضيف مباراة أخرى وفقا للتوقعات قد تكون بين غانا ونيجيريا حال تصدر كل منهما مجموعته وتخطى ثمن النهائي.

وأخيرا يستضيف ملعب السلام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والمقرر إقامتها يوم 17 يوليو المقبل.

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كيف تصل للملعب:

وإذا كنت ترغب في حضور مباراة خلال بطولة أمم إفريقيا من ملعب السلام فلن تجد صعوبة في الوصول إليه.

أولا يمكنك الذهاب عن طريق مترو الأنفاق، والنزول في محطة المرج ثم "ميكروباص" إلى منقطة النهضة أو السلام ستكون أمام بوابات الملعب.

وعن طريق المواصلات بركوب وسائل النقل العام أو "ميكروباص" إلى موقف العاشر بالسلام وهناك الملعب قريب للغاية منه.

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