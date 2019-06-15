خاص علاء نبيل يكشف عن "رحلة المقابر" التي خاضها مع الجوهري من أجل زي منتخب 98

السبت، 15 يونيو 2019 - 00:04

كتب : أحمد العريان

منتخب مصر 1998

استرجع علاء نبيل مساعد محمود الجوهري في الجهاز الفني لمنتخب مصر بكأس الأمم الإفريقية 1998، كواليس تصميم الزي الأخضر الشهير الذي شهد تتويج الفراعنة الرابع باللقب القاري.

علاء نبيل الذراع الأيمن للجوهري في منافسات بوركينا فاسو 1998، تحدث إلى FilGoal.com عن الكيفية التي اختار بها الجنرال زي المنتخب حينها.

وقال نبيل: "ذهبنا إلى أحد المصانع المحلية واخترنا التصميم واللون، الجوهري اعتاد تصميم قميص المنتخب بنفسه واختيار الخامة".

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وواصل مدافعا عن درجة القميص الذي ظهر به المنتخب: "درجة الأخضر التي وقع عليها الاختيار كانت مبدعة، لكن كاميرات البث في بوركينا فاسو لم تكن ذات جودة عالية".

وأضاف: "شركة أديداس كانت راعية للمنتخب ووفرت لنا ملابس تدربنا بها واستعملناه في التنقل والسفر، لكن المباريات لعبناها بالزي المصنوع بواسطة شركة محلية في إحدى الأحياء الشعبية".

قبل أن يتحوّل لرواية قصة طريفة تتعلق بشراء جوارب المنتخب والمغامرة التي خاضها رفقة محمود الجوهري.

شاهد رواية علاء نبيل لقصة اختيار زي منتخب 1998

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