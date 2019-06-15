استرجع علاء نبيل مساعد محمود الجوهري في الجهاز الفني لمنتخب مصر بكأس الأمم الإفريقية 1998، كواليس تصميم الزي الأخضر الشهير الذي شهد تتويج الفراعنة الرابع باللقب القاري.

علاء نبيل الذراع الأيمن للجوهري في منافسات بوركينا فاسو 1998، تحدث إلى FilGoal.com عن الكيفية التي اختار بها الجنرال زي المنتخب حينها.

وقال نبيل: "ذهبنا إلى أحد المصانع المحلية واخترنا التصميم واللون، الجوهري اعتاد تصميم قميص المنتخب بنفسه واختيار الخامة".

وواصل مدافعا عن درجة القميص الذي ظهر به المنتخب: "درجة الأخضر التي وقع عليها الاختيار كانت مبدعة، لكن كاميرات البث في بوركينا فاسو لم تكن ذات جودة عالية".

وأضاف: "شركة أديداس كانت راعية للمنتخب ووفرت لنا ملابس تدربنا بها واستعملناه في التنقل والسفر، لكن المباريات لعبناها بالزي المصنوع بواسطة شركة محلية في إحدى الأحياء الشعبية".

قبل أن يتحوّل لرواية قصة طريفة تتعلق بشراء جوارب المنتخب والمغامرة التي خاضها رفقة محمود الجوهري.

شاهد رواية علاء نبيل لقصة اختيار زي منتخب 1998

اقرأ أيضا:

تشارلز جيامفي.. حكاية حسن شحاتة بلغة الأشانتي

"سنعود مجددا لغزو الكرة العالمية".. كل ما تريد معرفته عن كوبا أمريكا 2019

نادر السيد يتوقع لـ في الجول إقصاء مصر من المربع الذهبي.. والبطل مفاجأة

كواليس رفع الإيقاف عن جهاد جريشة.. جلسة أبو ريدة مع أحمد أحمد في القاهرة

مفاجأة من العيار الثقيل.. رئيس الوداد: نرفض قرار الكاف بإعادة نهائي إفريقيا