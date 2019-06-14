صور - أحمد أحمد يظهر في القاهرة لمتابعة استعدادات افتتاح أمم إفريقيا

الجمعة، 14 يونيو 2019 - 22:25

كتب : عاطف شادي

أحمد أحمد يعاين استعدادات افتتاح كأس الأمم الإفريقية 2019

تابع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، التجهيزات الجارية لاستضافة منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019.

الرجل الملغاشي وصل القاهرة اليوم قادما من بلاده التي تواجد فيها مؤخرا، بعد إخلاء سبيله من السلطات الفرنسية التي حققت معه في إحدى قضايا الفساد.

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وتابع أحمد الأعمال الجارية في استاد القاهرة رفقة رئيس شركة لاجارديير الفرنسية، واطلع على تفاصيل حفل الافتتاح الذي يسبق مباراة مصر وزيمبابوي يوم 21 يونيو الجاري.

وشهد أحمد تجربة لعرض الافتتاح مع المسؤول عن الحفل، ليطمئن على جاهزية الحدث قبل انطلاق البطولة.

وكان أحمد قد خضع لتحقيق السلطات الفرنسية يوم الخميس 6 يونيو الماضي بسبب عدم تعاقد الاتحاد الإفريقي مع شركة بوما الألمانية لتزويد الكاف بالمعدات الرياضية، واتجاهه للتعاقد مع شركة تاكتيكال ستيل الفرنسية بسعر يفوق بوما.

وغاب بعدها أحمد عن افتتاح كأس العالم للسيدات رغم إقامته في فرنسا، قبل أن يعود لبلاده، ومنها إلى القاهرة للإشراف على تطورات الحدث القاري الأهم: كأس الأمم الإفريقية 2019.

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مصر 2019 كأس الأمم الإفريقية أحمد أحمد

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