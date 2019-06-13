ملاعب أمم إفريقيا - السويس.. فرصة أولى وأزمة تونسية

إذا ذُكرت السويس تبادر لذهنك دائما فترات الحروب التي عاشتها مصر في خمسينيات وسيتينيات القرن الماضي وكيفية تصدي المناضلين للعدوان على مصر بطول خط القنال.

وعلى الرغم من انتهاء الحروب وظهور أندية السويس في الدوري المصري، إلا أنها ما تزال غائبة عن المشهد الكروي منذ عام 2000 في الدوري الممتاز لتظل المدينة بأكملها غائبة كرويا تبحث عن طريق العودة.

تستعيد السويس كمدينة بعضا من بريقها الرياضي باستضافة كأس الأمم الإفريقية 2019 للمرة الأولى في تاريخها عبر ملعب السويس.

كأس العالم للشباب تحت 20 عاما التي أقيمت في مصر عام 2009 شهدت تواجد السويس ضمن المدن المستضيفة لكن عبر ستاد الجيش.

لتسنح الفرصة لملعب السويس لاستضافة الحدث الرياضي الأهم في القارة الإفريقية وليفتح خليج السويس أبوابه لأولاد القارة السمراء.

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فرصة بعد 29 عاما

افتتح ستاد السويس في نفس العام الذي شهد مشاركة مصر بكأس العالم 1990 ويتسع إلى 20 ألف متفرجا.

وستكون تلك هي المرة الأولى التي تستضيف فيها محافظة السويس أي مباراة في البطولة الإفريقية عبر تاريخها.

وتتواجد منتخبات المجموعة الخامسة التي تضم تونس وموريتانيا ومالي وأنجولا في السويس.

تقام عليه 6 مباريات في مرحلة المجموعات بين 24 يونيو و2 يوليو 5 منها للمجموعة الخامسة ومباراة واحدة للمجموعة السادسة في الجولة الأخيرة هي مباراة غانا وغينيا بيساو.

كما تقام عليه مباراتين في مرحلة خروج المغلوب، الأولى بثمن النهائي في 8 يوليو ثم ربع النهائي في 11 يوليو، لتصبح عدد المباريات التي يستضيفها 8 مباريات.

ذكريات السويس الإفريقية

لم تسنح فرصة سابقة لمحافظة السويس باستضافة أي محفل كبير إلا مع بطولة كأس العالم للشباب عام 2009.

ونظرا لعدد المشاركين الكبير حينها تم إقامة البطولة على 8 ملاعب منها ملعب الجيش بالسويس الذي افتتح لاستضافة مباريات في البطولة، لتتم إقامة مباريات المجموعة الثالثة والتي ضمت حينها المنتخب الكاميروني.

الكاميرون تذيلت الترتيب بانتصار وحيد وهزيمة ثقيلة من الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 4-1 جاء بتوقيع من المدافع يايا بانانا الذي يعود بعد 10 أعوام للعب مع الأسود في حملة الدفاع عن لقبهم ومعه كل من الثنائي الهجومي جاك زوا وأوليفيه بومال في القائمة الحالية.

ولتكتمل الذكريات السلبية للشباب القارة السمراء فشل المنتخب النيجيري حينها في التأهل لربع النهائي بالخسارة بنتيجة 3-2 من ألمانيا بقيادة أوديون إيجالو قائد نيجيريا حينها ومهاجم النسور الخضر الحالي.

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أزمة تونسية

المنتخب التونسي عقب إقامة قرعة المسابقة أصدر بيانا يهاجم فيه بطء الإصلاحات بملعب السويس قبل شهرين من انطلاق المسابقة بعد تفقّد أرضية الملعب.

ورد محمد فضل رئيس اللجنة المنظمة للبطولة بأن الاتفاق مع الاتحاد الإفريقي يقضى بتسليم كافة الملاعب في الخامس عشر من مايو مطالبا إياهم بالانتظار.

لترد الجامعة التونسية بالتأكيد أن مدينة السويس المناضلة هي من ستسضيف مباريات نسور قرطاج وثقتهم التامة في جماهير السويس بدعمهم طيلة مشوارهم في البطولة.

تجديد شامل

وفقا لتصريحات عماد عبد العزيز مدير ستاد السويس فإن الاستعدادات اكتملت بدءا من تغيير جميع المدرجات وترقيمها لتتماشى مع نظام التذاكر الجديد.

كما تم إنشاء ستديو تحليلي وغرف ملابس جديدة وتجديد تراك الملعب وكذلك أرضية الملعب التي أُثني عليها من قِبل وفد الكاف.

وزيادة إضاءة الكشافات وتطوير قاعة المؤتمرات وزيادة عدد المقاعد من 67 إلى 110 مقعدا وإنشاء مركز خاص للإعلاميين.

طريقك إلى ستاد السويس

الذهاب إلى السويس من القاهرة بالسيارة يحتاج إلى القيادة 139 كيلومترا، ما يقارب الساعتين من أجل الوصول للملعب.

فيما يُبعد الملعب عن محطة قطار السويس بـ7.4 كيلومترا أي تحتاج لما يقارب 16 دقيقة للوصول للملعب بالسيارة أو ساعة سيرا على الأقدام.

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