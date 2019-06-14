خاص فيديو في الجول - تعرّف على نظام التأهل في أمم إفريقيا 2019

الجمعة، 14 يونيو 2019 - 23:40

كتب : فادي أشرف

نظام كأس الأمم الإفريقية 2019

تُلعَب كأس الأمم الإفريقية للمرة الأولى في حضور 24 منتخبا، بعد أن بلغ عدد المتنافسين 16 في النسخ الماضية.

مصر تكفلت باستضافة نسخة 2019 عوضا عن الكاميرون التي لم تستطع تحمل استقبال 8 منتخبات إضافية عن المقرر، ليرتفع عدد المجموعات إلى 6 بدلا من 4.

هذه الزيادة في عدد المجموعات، ستوفر فرص تأهل إضافية للمنتخبات المشاركة، إذ يتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث عن المجموعات الست.

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ويبرز السؤال المحوري، كيف ستكون مواجهات دور الـ16؟ خصوصا بعد إلغاء نظام المقص الاعتيادي الذي كان يقضي بمواجهة بين أول المجموعة وثاني المجموعة التي تجاورها.

FilGoal.com يستعرض المواجهات المنتظرة في أدوار خروج المغلوب، وحسابات التأهل المعقدة.

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