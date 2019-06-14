هاني رمزي: تشكيل مصر أمام غينيا سيكون مختلفا.. نريد رؤية الـ 23 لاعبا

كشف هاني رمزي المدرب العام لمنتخب مصر إجراء خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب العديد من التغييرات على تشكيل الفراعنة أمام غينيا.

منتخب مصر انتصر على تنزانيا وديا بهدف أحمد المحمدي ويستعد لمواجهة غينيا يوم الأحد في آخر الاستعدادات قبل انطلاق أمم إفريقيا 2019.

وقال هاني رمزي: "لن ندخل لقاء غينيا بنفس تشكيل لقاء تنزانيا".

وأوضح في تصريحاته مع قناة (تايم سبورت) "التشكيل سيكون مختلفا وكذلك سيكون هناك من 4 لـ 5 تغييرات بين شوطي اللقاء لأننا نريد رؤية كل عناصر المنتخب".

وأضاف "نريد رؤية الـ 23 لاعبا ولذلك كل العناصر ستشارك. من لم يظهر أمام تنزانيا، سيلعب أمام غينيا".

وتابع "كذلك قد نُجرب خطط لعب جديدة مثل 4-4-2 و3-4-3 لتحقيق أكبر استفادة من الوديات قبل انطلاق البطولة".

منتخب مصر سيواجه منتخب زيمبابوي في الـ 21 من شهر يونيو المقبل في العاشرة مساءً في افتتاح أمم إفريقيا.

الجولة الثانية، سيلعب منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية في الـ 26 من نفس الشهر في العاشرة مساءً.

ويختتم منتخب مصر مشواره في المجموعات بمواجهة منتخب أوغندا في الـ 30 من شهر يونيو في التاسعة مساءً.

وتقام مباريات المجموعة الأولى في استاد القاهرة.

FilGoal.com يختبر معلوماتك عن منتخب مصر، فهل تتذكر مسجلي أهداف المنتخب في أمم إفريقيا 2017؟

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