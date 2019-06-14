اسكواش - نهائي مصري للرجال.. ومصري فرنسي للسيدات في بطولة ختام الموسم

اختتمت منافسات نصف نهائي بطولة ختام الموسم لرجال وسيدات الاسكواش، وأسفرت عن ضمان مصر للقب الرجال بينما مواجهة مصرية في نهائي السيدات.

ينظم وادي دجلة بطولة ختام الموسم للمرة الأولى في تاريخ مصر والتي تقام بين أفضل ٨ لاعبين في العالم.

نجحت رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا في التأهل للنهائي بعد الفوز على زميلتها نور الطيب بشوطين مقابل شوط واحد.

وشهد اللقاء لقطة رائعة وروح رياضية كبيرة من نور الطيب، إذ تقدمت ١٠-٩ في الشوط الثاني وفي أحد الكرات ارتطمت بمضرب رنيم الوليلي ليحتسب الحكم النقطة لنور وتفوز بالشوط، لكن نور طالبت بإعادة النقط لعدم توقفها لسلامة زميلتها.

أما نوران جوهر لاعبة وادي دجلة فسقطت أمام الفرنسية كاميل سيرم بشوطين نظيفين في مبارا صعبة امتد شوطها الأول لـ ٢٠-١٨.

وعلى مستوى الرجال أقصى كريم عبد الجواد زميله محمد الشوربجي حامل لقب البطولة بعد الفوز بشوطين نظيفين.

كما تغلب محمد أبو الغار على طارق مؤمن بشوطين مقابل شوط واحد، ليتأهل أبو الغار ثامن مصنفي البطولة للنهائي.

وتقام مباراتي نهائي السيدات بين رنيم الوليلي والفرنسية كاميل سيرم في السابعة والنصف مساء غد الجمعة.

ويليها مباراة نهائي الرجال بين كريم عبد الجواد و محمد أبو الغار، وتشهد البطولة هذا العام بطلين جديدين إذ لم يسبق لأي من المتأهلين للنهائي حصد اللقب من قبل.

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