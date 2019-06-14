خاص عودة يكشف لـ في الجول أسباب استمراره مع بتروجت بالقسم الثاني.. وشرط تم تنفيذه

الجمعة، 14 يونيو 2019 - 11:50

كتب : أحمد شاكر

الزمالك المقاولون محمد عودة

كشف محمد عودة المدير الفني لبتروجت عن أسباب بقائه مع الفريق البترولي رغم هبوطه إلى الدرجة الأدنى.

بتروجت كان ضمن 3 هابطين إلى دوري الممتاز ب رفقة النجوم والداخلية، ولكن عودة لم يرح عن منصبه كما كان متوقعا، وجدد تعاقده مع الفريق يوم الخميس.

وكشف عودة عن أسبابه قائلا: "استخرت ربنا جيدا، والناس قدّروني بشكل كبير. جددت مع بتروجت موسم واحد، أعطيتهم كلمة وهم متمسكين بي لآخر لحظة".

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وأضاف لـFilGoal.com "هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ النادي أحسن إلى ولم يسببوا أي مشاكل طوال تواجدي معهم، والأمور المادية كان يتم صرفها بالتزام".

وأوضح "عندما هبط الفريق للقسم ثاني لم أتركهم خاصة أنهم ناس محترمين جدا.. بكل صراحة تعرضت للظلم في هبوط بتروجت، عملت ما علي وأكثر ولكنها إرادة ربنا ولن أترك الفريق في هذه الظروف".

وأشار "ليس من العدل أن أتركهم، جلست مع مجلس الإدارة وأخبرتهم أن لي شرطا وهو ألا يغادر أي لاعب من الفريق سواء كان عقده صغيرا أو كبيرا، لو ترك أحد الفريق فلن يكون من خلالي فقط، رحبوا بشرطي هذا، وقد كان أهم شرط لبقائي".

وأكمل مدرب المقاولون العرب السابق "إن شاء الله نتعاقد مع لاعبين جيدين ونقضي فترة إعداد جيدة لأننا في مجموعة صعبة جدا. لأول مرة أرى في تاريخ الكرة في مصر 7 أو 8 فرق ينافسون على الصعود من الممتاز ب".

وأتم "قررت استكمال التجربة، وتحديت نفسي بأنني سأصعد بالفريق إلى الدوري الممتاز مرة أخرى".

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