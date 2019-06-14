كشف محمد عودة المدير الفني لبتروجت عن أسباب بقائه مع الفريق البترولي رغم هبوطه إلى الدرجة الأدنى.

بتروجت كان ضمن 3 هابطين إلى دوري الممتاز ب رفقة النجوم والداخلية، ولكن عودة لم يرح عن منصبه كما كان متوقعا، وجدد تعاقده مع الفريق يوم الخميس.

وكشف عودة عن أسبابه قائلا: "استخرت ربنا جيدا، والناس قدّروني بشكل كبير. جددت مع بتروجت موسم واحد، أعطيتهم كلمة وهم متمسكين بي لآخر لحظة".