كشف أشرف صبحي، وزير الرياضة، عن سر جلسته مع ثنائي المنتخب الوطني محمد صلاح ومحمد النني عقب مباراة تنزانيا في حضور هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة.

مصر انتصرت على تنزانيا بهدف نظيف في أولى مبارياتها الودية استعدادا لكأس الأمم الإفريقي، وهو اللقاء الذي لم يشارك فيه ثنائي ليفربول وأرسنال على الترتيب.

وقال أشرف صبحي لـFilGoal.com: "الجلسة كانت مع صلاح والنني فقط لأنني ذهبت إلى المعسكر من قبل في ثاني أيامه وجلست مع جميع اللاعبين في جلسة مطولة".

وأضاف "دعمت جميع اللاعبين وكل الناس آمالهم في هذا المنتخب كبيرة، فضلت أن أقابل صلاح والنني بعد ذلك لأنهم انضموا إلى المعسكر مؤخرا".

وتابع "نقلت لهم أنهما ركائز مهمة في الفريق ووجودهم مهم للغاية، وأنه هناك دعم من القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن الجميع يضع آماله عليهما في تحقيق اللقب".

وأشار مسهبا في الإشادة بهداف الدوري الإنجليزي "صلاح كان مرتاحا معنويا، ولا توجد أي مشاكل معه، ونفسيا هو جاهز للبطولة والقتال من أجل للقب".

وواصل "شكرت صلاح بشكل شخصي وشبه رسمي على تواجده في مدينتي الجونة والغردقة لأن البعض كان يقول إنه يذهب إلى جزر المالديف وليس إلى مصر ولكنه مشكورا ومن نفسه قرر الذهاب للجونة وصوره انتشرت في كل الصحف العالمية وهو ما صنع الفارق في المردود السياحي. مئات الأجانب طلبوا أن يفعلوا مثل ما فعله صلاح وهو ساهم في المردود السياحي".

وأتم تصريحاته "اللاعبان بحالة جيدة، ووعدا بالقتال على اللقب الإفريقي".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة غينيا يوم الأحد في الودية الأخيرة قبل انطلاق أمم إفريقيا.

منتخب مصر سيواجه منتخب زيمبابوي في الـ 21 من شهر يونيو المقبل في العاشرة مساءً في افتتاح أمم إفريقيا.

الجولة الثانية، سيلعب منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية في الـ 26 من نفس الشهر في العاشرة مساءً.

ويختتم منتخب مصر مشواره في المجموعات بمواجهة منتخب أوغندا في الـ 30 من شهر يونيو في التاسعة مساءً.

وتقام مباريات المجموعة الأولى في استاد القاهرة.

FilGoal.com يختبر معلوماتك عن منتخب مصر، فهل تتذكر مسجلي أهداف المنتخب في أمم إفريقيا 2017؟

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