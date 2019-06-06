ناميبيا.. "كلاب صغيرة بأسنان حادة"

في أقصى جنوب القارة تقع ناميبيا، الدولة الأكثر جفافا في إفريقيا ما وراء الصحراء، جفاف يماثله تاريخ ناميبيا الكروي.

كان ذلك قبل عام 2015، حين رفعت ناميبيا كأسا هي الأولى في تاريخ الدولة المستقلة عن جنوب إفريقيا في 1990، حينما فاز المحاربون الشجعان بكأس كوسافا الخاصة بدول جنوب القارة.

يقولون في ناميبيا إن الحفر الدائرية الكبيرة في الصحراء المسيطرة على أغلبية الـ825 ألف كيلومتر مربع، هي علامات أقدام الآلهة الذين يسكنون أرض الشجعان.

الإله المختص بكرة القدم حسبما يرى القطاع الأعرض من 2.5 مليون ناميبي هو ريكاردو مانيتي، مدرب المنتخب، الذي يملك تاريخا مشرفا/مهينا مع مصر.

ولكن مانيتي هو البطل المتوج على قلوب مشجعي المنتخب الناميبي، والسبب بالطبع هو فوزه بكأس كوسافا قبل 4 أعوام. التغلب على منتخبات جنوب القارة قد يبدو سهلا، ولكنه ليس سهلا بالنسبة لناميبيا.

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"باكسي" حسبما يلقب في ناميبيا لديه تاريخ مشرف كلاعب كرة قدم أيضا حيث حمل قميص المحاربين الشجعان 55 مرة، والبعض يعتبر لاعب الوسط المدافع الذي يبلغ من العمر 44 عاما الآن من أهم اللاعبين الذين لعبوا للمنتخب.

ناميبيا وكأس الأمم.. تعادلان والكثير من الأهداف

مصر 2019 ستكون مشاركة ناميبيا الثالثة في تاريخ البطولة، حيث شاركوا لأول مرة في 1998 عندما أقيمت البطولة في بوركينا فاسو.

لم تكن ناميبيا ضيفا سهلا في المجموعة الثالثة، حيث خسر الشجعان من كوت ديفوار 4-3 في الجولة الأولى (مانيتي سجل هدفا)، ثم تعادلوا 3-3 مع أنجولا، قبل أن يرحلوا عن بوركينا فاسو بالخسارة 4-1 من وصيف البطولة جنوب إفريقيا.

مشاركة ناميبيا الثانية كانت في 2008 حيث كانوا في المجموعة الأولى مع غانا وغينيا والمغرب. خسروا بخماسية مقابل هدف من المغرب وبهدف من غانا المستضيف، قبل التعادل 1-1 مع غينيا.

6 مباريات تعادلوا فيها مرتين فقط، ولكنهم سجلوا 9 أهداف.

عندما تشارك ناميبيا تفوز مصر بالبطولة ;)

تأهل عكس كل التوقعات

ناميبيا دخلت التصفيات في المركز 40 من أصل 54 منتخبا إفريقيا، لتقع في مجموعة نظريا صعبة، تضم بطلا سابقا ومنافسا قويا في اتحاد كوسافا، زامبيا، بجانب غينيا بيساو وموزمبيق.

موازين القوى تقول إن زامبيا ستتأهل دون معاناة، لكن زامبيا تذيلت المجموعة!

المجموعة رقم 11 في التصفيات كانت ربما الأسخن والأكثر تنافسية. في الجولة الأولى خسرت ناميبيا من غينيا بيساو 1-0، ثم تعادلوا مع زامبيا في ويندهوك 1-1 بعد هدف متأخر من الضيوف عادلوا به ضربة لاعب الدوري المصري بينسون شيلونجو. التأهل يصبح صعبا للغاية.

ولكن فوز على موزمبيق خارج الديار 2-1، وآخر على نفس المنتخب 1-0 في ويندهوك أحيى آمال فريق المدرب مانيتي.

تعادل مع غينيا بيساو وخسارة من زامبيا في الجولة الأخيرة عنا أن على الناميبيين انتظار خدمات الآخرين، وهو ما حدث. غينيا بيساو تصدرت المجموعة بـ9 نقاط، وتلاها ناميبيا بـ8 نقاط ولكن المواجهات المباشرة ضد موزمبيق وضعتها أمام ثعابين المامبا، أما زامبيا فتذيلت المجموعة بـ7 نقاط.

لمسة ميداس

تعرفون أسطورة ميداس، الذي يحول كل ما يلمسه إلى ذهب. هذا ما يقولونه على مانيتي في ناميبيا.

مانيتي لديه تاريخ هام في كرة القدم، حيث كان أصغر لاعب يشارك في الدوري الناميبي الممتاز بعمر الـ15، كما يعد أول لاعب ناميبي يفوز بالدوري الجنوب إفريقي رفقة فريق سانتوس.

كما أنه أول مدرب يقود ناميبيا للقب إقليمي.

مانيتي لعب 61 دقيقة في المباراة التي حرمت مصر من كأس العالم 2002، التعادل 1-1 مع ناميبيا في ويندهوك.

وقرر مانيتي الاعتزال بعمر الـ32، وذهب لألمانيا للحصول على رخصة التدريب. وفي 2015 تولى مانيتي تدريب ناميبيا، وحقق تعادلا شهيرا مع نيجيريا في تصفيات كأس العالم 2018.

ولكن فشل مانيتي في التأهل لكأس الأمم 2015، ليرحل عن المنتخب بعد خلاف مع اتحاد الكرة هناك، قبل أن يعيده الاتحاد ويفوز بلقب كأس كوسافا.

مجموعة الموت في أرض لا يتفاءلون بها

ناميبيا هي الحلقة الأضعف في المجموعة الرابعة التي يستضيفها استاد السلام.

بين مرشحين للبطولة، المغرب وكوت ديفوار، وجنوب إفريقيا العنيدة، تبدو فرص ناميبيا في الاستمرار بالبطولة صعبة للغاية.

"نحن كلاب صغار بأسنان حادة"، هكذا تحدث مانيتي بعد تأهل منتخبه، ولكن قبل القرعة.

هل تستطيع ناميبيا مفاجأة أي منتخب من الثلاثي بتحقيق أول فوز لها في تاريخ كأس الأمم، والحصول على مقعد لأفضل الثوالث؟ الأمر مستبعد لكن لا مستحيل في كرة القدم.

لا يتفاءل الناميبيون بمصر، حيث أنها شهدت أكبر هزيمتين في تاريخ الشجعان، 7-1 ضد الفراعنة في استاد القاهرة عام 1996، و8-2 في استاد الإسكندرية في 2001.

شيلونجو يحمل الآمال

الرحالة الناميبي المولود في 1992 هو الاسم الأبرز في تشكيل مانيتي، ويملك هدفين في 13 مباراة دولية مع الناميبيين.

لعب في ناميبيا وبوتسوانا قبل أن ينطلق إلى بلاتينوم ستارز الجنوب إفريقي، ومنه إلى الأسيوطي وثم سموحة وأخيرا الإسماعيلي.

ومع الأندية الثلاثة سجل شيلونجو 17 هدفا في كل البطولات منذ يناير 2018، ويعد أمل ناميبيا في تسجيل أي أهداف بالبطولة.

ديون هوتو لاعب وسط بيدفيست الجنوب إفريقي، وبيتر شاوليلي مهاجم هايلاندز بارك الجنوب إفريقي سيعاونون شيلونجو في مهمته شبه المستحيلة.

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