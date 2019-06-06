رسميا - استبعاد نافاس من قائمة كوستاريكا بناء على طلب منه

تأكد غياب كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد عن قائمة منتخب بلاده كوستاريكا المشاركة في بطولة كأس الذهب -أمم أمريكا الشمالية- وذلك بناء على طلب منه.

وأعلن منتخب كوستاريكا قائمة اللاعبين المختارين لخوض منافسات بطولة كأس الذهب المقرر لها في الفترة من 15 يونيو إلى 7 يوليو المقبل بمشاركة 16 منتخبا.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن استبعاد نافاس جاء بناء على طلبه رغم طلب ماتوساس المدير الفني لكوستاريكا من اللاعب التفكير في ذلك.

وأوضح تقرير الصحيفة الإسبانية أن طلب نافاس جاء بسبب عدم يقينه بشأن مستقبله مع ريال مدريد في الموسم المقبل.

ويقترب نافاس من الرحيل عن ريال مدريد والانتقال إلى نادي آخر مع بداية الموسم المقبل.

وتشير عدة تقارير إلى وجود مفاوضات متقدمة بين اللاعب ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي ليحل بدلا من الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون.

وكان باريس سان جيرمان قد أعلن رحيل بوفون عن الفريق بعد نهاية الموسم الجاري.

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