10 أسماء تحل مشاكل الأهلي والزمالك من كأس العالم للشباب 2019

دائما ما تنظر الجماهير المصرية بحسرة إلى قدرات أندية شمال إفريقيا في اجتذاب المواهب الشابة من القارة السمراء في حين يقع الأهلي والزمالك في الفخ دائما مع أغلب صفقات المحترفين الأفارقة.

الحل يكون دائما هي لجوء الفريقان إلى أندية شمال إفريقيا من أجل الظفر بصفقات جيدة وبمقابل مرتفع في حين أن الأمر سيكون أفضل حال وجود عين تتابع البطولات الكبرى والإفريقية التي تقام على مدار العام.

FilGoal.com يعرض لكم 10 أسماء قد يستفيد منها قطبي الكرة المصرية أو فرق الدوري المصري بشكل عام من بطولة كأس العالم للشباب المقامة حاليا في بولندا.

مدافع

كليمون كوناتيه قائد منتخب مالي يعد من أبرز اكتشافات البطولة حتى الآن، ساهم في فوز منتخب بلاده باللقب القاري ومن ثم الوصول لربع النهائي بالتفوق على منتخبات مثل فرنسا والأرجنتين، مدافع فريق دوجوولوفيلا المالي يمتاز بقدارته الجيدة في الكرات الهوائية نظرا لقامته البالغة 179 سنتيمتر والتشتيت وتقدر قيمته التسويقية حسب موقع "TransferMarket" بـ 100 ألف يورو.

يبرز اسم آخر هو ألو سالودين مدافع النسور الخضر وخريج أكاديمية إيمانويل أمونيكي لذي حجز مقعدا أساسيا في دفاع نيجيريا بعدما ظل بديلا في بطولة الأمم الإفريقية للشباب، في المقابل سجل هدفا في شباك قطر من متابعة لركنية، وشارك في المباريات كاملة وتقدر القيمة السوقية للاعب البالغ 19 عاما 50 ألف يورو فقط.

في السنغال يتواجد المدافع الشاب موسى ندياي ثاني أصغر لاعب في البطولة بعمر 16 عاما و11 شهرا، فاستقبلت شباك أسود التيرانجا في تواجده خلال أمم إفريقيا وكأس العالم للشباب هدفان فقط بواقع هدف في كل بطولة، اللاعب من مواليد 2002 ويلعب بصفوف فريق إكلسينس فوت السنغالي وارتفعت قيمته السوقية لتصل إلى 150 ألف يورو.

ظهير أيسر

الجبهة اليسرى مازالت تؤرق قطبي الكرة المصرية وكذلك المنتخب الوطني في الفترة الأخيرة، ومع بروز احتمالية رحيل التونسي علي معلول عن الأهلي أو عدم الاعتماد مجددا على عبد الله جمعة في مركز الظهير الأيسر مع الزمالك، قد يكون السنغالي سليماني أُو حل مناسب.

لاعب فريق كاس يوبين البلجيكي البالغ 20 عاما سبق له المشاركة في كأس العالم وكذلك كأس الأمم الإفريقية لفئة الشباب مرتين، في 2017 ثم 2019، ليُظهر قوة واستفادة من الخبرات السابقة في النسخة الحالية.

المنتخب السنغالي يعد ضمن الأقوى في البطولة بفضل تلقيه هدفا وحيدا في 4 مباريات حتى الآن، وقد يرتفع الرقم حال مواصلة المشوار، شارك في الموسم الحالي في 7 مباريات وخرج معارا لفريق رويسيلاري بالدرجة الثانية في النصف الثاني من الموسم وتقدر قيمته السوقية بـ 150 ألف يورو وتواجد في القائمة المثالية لبطولة غرب إفريقيا للشباب.

ظهير أيمن

كينان فيلبس الظهير الأيمن لمنتخب جنوب إفريقيا قد لا يُحبذ تواجد اسمه في القائمة قليلا بسبب البطاقة الحمراء المباشرة التي تعرض لها أمام الأرجنتين، ومشاركته خلال 65 دقيقة في البطولة، إلا أنه سجل هدفا وكذلك أرهق دفاعات التانجو قبل خروجه بفضل سرعته، لاعب الفريق الرديف لبيدفست ويتس الجنوب إفريقي يبلغ من العمر 19 عاما.

منتصف ملعب

إذا تحولنا لمركز منتصف الملعب سيكون التوجه لاتيني خاصة لمنتخب الإكوادور مع سيرجيو كينتيرو ابن الـ20 عاما والذي يشغل مركز متوسط الميدان الدفاعي ولاعب فريق إيمبابورا الإكوادوري.

فرض نفسه أساسيا في كل من بطولتي أمريكا الجنوبية للشباب وكأس العالم بعدما كان يبدأ كبديل ليصبح طرفا مهما في فوز الإكوادور بلقب البطولة اللاتينية لأول مرة في تاريخه في المرحلة النهائية، وحاسما أمام أوروجواي بتسجيل هدف التأهل لربع النهائي من تسديدة قوية، قيمته السوقية تبلغ 150 ألف يورو.

هجوم

البداية في ذلك المركز ستكون مع ماكسويل إفيوم لاعب إنيمبا ومنتخب نيجيريا الذي تواجد في القائمة المثالية لكأس غرب إفريقيا للشباب، سجل هدفين بقميص منتخب بلاده في بطولتي أمم إفريقيا للشباب وكأس العالم ويستطيع اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر، اللاعب البالغ 19 عاما تبلغ قيمته السوقية 75 ألف يورو.

أبو بكر كوناتي جناح أيسر منتخب مالي حصد لقب إفريقيا للشباب وتواجد في القائمة المثالية لغرب إفريقيا ويتوج مجهوده بأداء مثالي في البطولة الحالية، سجل هدفين وزنهم ذهبا، الأولى تعادل بها لمنتخب بلاده أمام بنما من تسديدة قوية والثاني ساهم في تأهل بلاده لربع النهائي بإدارك التعادل أمام الأرجنتين.

المالي البالغ 18 عاما يعد من أحدث انتدابات ساربسبورج النرويجي ورغم قصر قامته إلا أنه يمتاز بالسرعة وقدم يمنى قوية واللعب في مركزي الجناحين.

بالانتقال للسنغال يبرز اسم أمادو سانيا صاحب أسرع هدف في تاريخ البطولة وأول هاتريك هز به شباك تاهيتي، اللاعب البالغ 19 عاما ويلعب بصفوف كايور فوت السنغالي عزز رصيده التهديفي بهدف رابع في شباك نيجيريا ويتواجد في ربع النهائي، ما يميزه السرعة وقدرته على تسجيل الأهداف بكفاءة كبيرة.

في مركز المهاجم الصريح سيكون ليوناردو كامبانا مهاجم الإكوادور من أبرز الأسماء نظرا لتواجد أغلب الأفارقة في القارة الأوروبية، هداف بطولة أمريكا الجنوبية للشباب الأخيرة ولاعب برشلونة الإكوادوري يمتاز بطول القامة ولعب للمنتخب الأول وهو بعمر الـ18 عاما، لم يسجل في البطولة الحالية وأهدر ركلة جزاء أمام إيطاليا لكنه من أبرز الأسماء هجوميا في المسابقة.

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