رسميا – كاف يعلن أسباب إعادة إياب نهائي دوري الأبطال.. "المباراة لم تكتمل ولا ذكر للـVAR"

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قراره الرسمي بإعادة مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي خارج تونس، ساردا أسبابه.

وقال الاتحاد الإفريقي في بيانه إن مباراة النهائي لم تكتمل، كما أن الاشتراطات الخاصة بالأمان لم يتم تنفيذها بحسب بيان الكاف.

وبالتالي، قرر الكاف حسب البيان "إعادة مباراة الإياب على ملعب خارج الأراضي التونسية".

ولم يذكر بيان الكاف أي شيء بخصوص تقنية الفيديو وعدم توافرها خلال المباراة، كما لم يتحدث عن مباراة الذهاب ما يعني اعتماد نتيجتها، الأمر الذي أكده مصدر مطلع داخل كاف لـFilGoal.com في وقت سابق.

وذكر البيان أن موعد ومكان مواجهة الإياب سيتحدد لاحقا، في وقت قال فيه المصدر لـFilGoal.com إن من الأقرب أن تقام في جنوب إفريقيا بعد كأس أمم إفريقيا المقامة في مصر. (طالع التفاصيل)

وأكد البيان أن على الترجي إعادة الكأس، والميداليات الذهبية، بمجرد إبلاغه بالقرار الرسمي.

وأتم بأن كل التفاصيل الأخرى الخاصة بالمباراة سيتم إعلانها تباعا.

ماذا حدث؟

في الساعات الأولى من يوم السبت، توج الترجي التونسي بطلا من جديد لدوري أبطال إفريقيا بعدما بدا أنه انسحاب للوداد بسبب أزمة تقنية الفيديو. (طالع التفاصيل)

دخل الفريقان لقاء الإياب بعد التعادل ذهابا 1-1 في المغرب، قبل أن يتقدم الترجي بهدف قبل نهاية الشوط الأول.

في الدقيقة 59 حدثت الأزمة، عندما أدرك وليد الكارتي التعادل للوداد، هدف ألغاه الحكم بداعي التسلل، وقام باستئناف اللعب دون الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد.

أفراد الوداد اعترضوا بشدة على عدم الرجوع للتقنية مطالبين باحتساب الهدف، وامتنعوا عن إكمال المباراة، لتتوقف المباراة لأكثر من ساعة ونصف، وتُلغى في نهاية المطاف مُعلنة عن تتويج الترجي للموسم الثاني على التوالي.

بعد المباراة جرت مراسم التتويج بشكل طبيعي وتسلَم أفراد الترجي الميداليات الذهبية، في غياب كامل للاعبي الوداد عن المشهد الختامي، رافضين تسلم الميداليات الفضية.

خليل شمام قائد الترجي ذكر في حديثه لـ beIN Sports أن الحكم جاساما أبلغه وقائد الوداد قبل المباراة، بوجود عطل في تقنية الفيديو سيمنع استخدامها، لكن قائد الفريق المغربي لم يفهم لغة الحكم وفقا للظهير التونسي.(طالع التفاصيل)

بعدها أعلن الاتحاد الإفريقي عن عقده لاجتماع طارئ للجنة التنفيذية، على خلفية أحداث مباراة الترجي والوداد.

ثم أجل الكاف إعلان حل أو قرارات بعد أزمة الترجي التونسي والوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تم تأجيل الاجتماع إلى اليوم الأربعاء حينما صدر القرار.

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